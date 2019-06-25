Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39735

25 июня 2019, 11:41



Пенсионер из Норильска культивировал в своей квартире коноплю.

Кроме этого, оперативники нашли в квартире три банки с высушенной коноплёй общей массой более 90 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Просмотров:371 Сотрудники отдела МВД по Норильску узнали о том, что 60-летний норильчанин выращивает в своей квартире наркосодержащие растения. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 21 куст запрещенных к выращиванию растений массой около 350 граммов. «Садовод» ради хорошего «урожая» оборудовал квартиру дополнительными лампами и использовал для полива специальные растворы.Кроме этого, оперативники нашли в квартире три банки с высушенной коноплёй общей массой более 90 граммов.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.