Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39736

25 июня 2019, 12:13



Норильчан приглашают на ежегодный туристический слёт на реке Хараелах.

51-й по счету слёт туристов пройдет 6-7 июля. Заезд и размещение команд запланирован на 5 июля: в 19.00 – жеребьёвка и приём заявок, в 19.30 – первые прослушивания конкурсных песен. Традиционный слёт туристов на реке Хараелах собирает около 700-800 участников и ещё больше - зрителей. По информации организаторов, программа слёта будет верна старым традициям - пройдут состязания по технике водного, пешеходного и велосипедного туризма, скалолазанию, конкурсы костровых, бивуаков, фотоотчётов, а также туристической песни. Кроме того, на территории слёта будет организованна детская площадка, семейные конкурсы и командный квест. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 43-72-35 (доб. 3012), 8-906-902-62-98. Фото Ирины Яринской

Просмотров:296 51-й по счету слёт туристов пройдет 6-7 июля. Заезд и размещение команд запланирован на 5 июля: в 19.00 – жеребьёвка и приём заявок, в 19.30 – первые прослушивания конкурсных песен.Традиционный слёт туристов на реке Хараелах собирает около 700-800 участников и ещё больше - зрителей. По информации организаторов, программа слёта будет верна старым традициям - пройдут состязания по технике водного, пешеходного и велосипедного туризма, скалолазанию, конкурсы костровых, бивуаков, фотоотчётов, а также туристической песни. Кроме того, на территории слёта будет организованна детская площадка, семейные конкурсы и командный квест.Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 43-72-35 (доб. 3012), 8-906-902-62-98.Фото Ирины Яринской