Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39737

25 июня 2019, 13:14



В эти выходные норильчане отпразднуют День молодёжи. В программе весёлые уроки китайского, катание на гироскутерах, паркур и дискотеки.

В этом году праздник выпадает на четверг, но официальные торжества по этому поводу стартуют в субботу, 29 июня. На Комсомольской площади в 15.00 начнётся концертная программа, а через полчаса запланирован квест «Прошагай город». В 16.00 выступит Cover band Barista. В этот же день, начиная с 18.00 в Молодёжном центре (ул. Советская, 9) для всех желающих пройдут мастер-классы и чемпионат по настольным и компьютерным играм. Также можно будет пострелять в тире, нарисовать граффити, покататься на гироскутерах и роликах, посмотреть выступления битбоксеров и паркуровцев. Кроме того, Молодежный центр станет местом притяжения увлечённых ментальной арифметикой и любителей мотоциклов – байкеры из клуба «Полярные волки» выступят с показательной программой. Завершится праздничный день молодёжной дискотекой, которая продлится до 22.00. В случае плохой погоды уличные мероприятия пройдут в Молодёжном центре. В воскресенье гулянья продолжатся в районах: в Кайеркане во дворе Молодёжного центра (ул. Школьная, 10), в Талнахе – на площади Горняков. Праздновать начнут в 16.00.

Просмотров:245 В этом году праздник выпадает на четверг, но официальные торжества по этому поводу стартуют в субботу, 29 июня. На Комсомольской площади в 15.00 начнётся концертная программа, а через полчаса запланирован квест «Прошагай город». В 16.00 выступит Cover band Barista.В этот же день, начиная с 18.00 в Молодёжном центре (ул. Советская, 9) для всех желающих пройдут мастер-классы и чемпионат по настольным и компьютерным играм. Также можно будет пострелять в тире, нарисовать граффити, покататься на гироскутерах и роликах, посмотреть выступления битбоксеров и паркуровцев. Кроме того, Молодежный центр станет местом притяжения увлечённых ментальной арифметикой и любителей мотоциклов – байкеры из клуба «Полярные волки» выступят с показательной программой. Завершится праздничный день молодёжной дискотекой, которая продлится до 22.00.В случае плохой погоды уличные мероприятия пройдут в Молодёжном центре.В воскресенье гулянья продолжатся в районах: в Кайеркане во дворе Молодёжного центра (ул. Школьная, 10), в Талнахе – на площади Горняков. Праздновать начнут в 16.00.