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25 июня 2019, 13:59



1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами вырастут почти вдвое. Их получают около 400 норильчан.

В Норильске размер данной выплаты с учётом районного коэффициента составит 18 000 рублей, сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю. Родителям (опекунам), которым уже назначена выплата, обращаться никуда не нужно, перерасчёт сделают автоматически. Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:226 Увеличение размера ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), ухаживающему за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства 1-й группы произойдёт в соответствии с указом президента.В Норильске размер данной выплаты с учётом районного коэффициента составит 18 000 рублей, сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю. Родителям (опекунам), которым уже назначена выплата, обращаться никуда не нужно, перерасчёт сделают автоматически.Фото из архива "Заполярной правды"