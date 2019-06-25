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25 июня 2019, 14:30



«Норникель» проведёт презентацию отчёта в области устойчивого развития компании.

Компания выпустила отчёт в области устойчивого развития за 2018 год «Новый «Норникель»: стратегия в действии», в котором раскрыты основные принципы и подходы, а также результаты и достижения компании в этом направлении. 26 июня, в Москве, на площадке центра «Благосфера» компания проведёт презентацию, рассказывающую о новых подходах к устойчивому развитию, а также обсудит с экспертами отрасли и представителями СМИ идеи продвижения принципов устойчивого развития в среде российского бизнеса. Презентация пройдёт в прямом эфире корпоративного YouTube-канала. Отчёт представят старший вице-президент – руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков и директор департамента маркетинга Антон Берлин. «Для «Норникеля» 2018 год стал важным во многих отношениях. Компания подготовилась к значительному увеличению производства, связанному с вводом новых горнодобывающих мощностей, ростом обогатительных производств, разработкой новых месторождений, — отметил в своем обращении президент компании Владимир Потанин. — Одновременно с этим были запущены ряд крупных модернизационных и экологических проектов, главным из которых стал «Серный проект», стартовавший в сентябре на медном заводе». «Норникель» активно движется по пути повышения эффективности производства, передовые управленческие практики и активное внедрение цифровых технологий влияют на рост стоимости компании в не меньшей степени, чем богатство руд. По словам Владимира Потанина, в минувшем году был сделан большой шаг в деле развития главного ресурса - человеческого капитала. «Здесь, как и во всех других сферах, мы движемся в сторону повышения эффективности наших работников, их вовлечённости в общее дело, развития культуры безопасного труда», - подчеркнул глава компании.

Просмотров:215 Компания выпустила отчёт в области устойчивого развития за 2018 год «Новый «Норникель»: стратегия в действии», в котором раскрыты основные принципы и подходы, а также результаты и достижения компании в этом направлении.26 июня, в Москве, на площадке центра «Благосфера» компания проведёт презентацию, рассказывающую о новых подходах к устойчивому развитию, а также обсудит с экспертами отрасли и представителями СМИ идеи продвижения принципов устойчивого развития в среде российского бизнеса. Презентация пройдёт в прямом эфире корпоративного YouTube-канала.Отчёт представят старший вице-президент – руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков и директор департамента маркетинга Антон Берлин.«Для «Норникеля» 2018 год стал важным во многих отношениях. Компания подготовилась к значительному увеличению производства, связанному с вводом новых горнодобывающих мощностей, ростом обогатительных производств, разработкой новых месторождений, — отметил в своем обращении президент компании Владимир Потанин. — Одновременно с этим были запущены ряд крупных модернизационных и экологических проектов, главным из которых стал «Серный проект», стартовавший в сентябре на медном заводе».«Норникель» активно движется по пути повышения эффективности производства, передовые управленческие практики и активное внедрение цифровых технологий влияют на рост стоимости компании в не меньшей степени, чем богатство руд.По словам Владимира Потанина, в минувшем году был сделан большой шаг в деле развития главного ресурса - человеческого капитала. «Здесь, как и во всех других сферах, мы движемся в сторону повышения эффективности наших работников, их вовлечённости в общее дело, развития культуры безопасного труда», - подчеркнул глава компании.