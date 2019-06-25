Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39740

25 июня 2019, 15:32



В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства прошло совещание по технологическому присоединению к сетям электроснабжения.

Главный энергетик предприятия «КОС» Виталий Дацюк: - В течении второго квартала нам поступило 100 заявок на технологическое присоединение. Из них 60% - на временное подключение в связи с сезонными ремонтными работами. Также заключено 59 договоров об осуществлении технологического присоединения и исполнено 49 заявок на восстановление документов о технологическом присоединении. Подать заявку на технологическое присоединение можно в электронной форме через личный кабинет на нашем сайте mupkosnorilsk.ru. Начальник бюро по электроснабжению предприятия «Энергосбыт» компании «НТЭК» Виктория Лебедева: - К нам поступило 89 заявок, к электросетям подключены 34 объекта. Подать заявку на сайте НТЭК может любой потребитель независимо от присоединённой мощности. Обращаю внимание, что при расчёте стоимости технологического присоединения на сайте при помощиспециального калькулятора полученный результат будет примерным. Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны все необходимые мероприятия для технологического присоединения. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 46-92-23 - бюро электроснабжения предприятия «КОС»; 25-36-00, 25-36-02 - «Энергосбыт»; 43-70-40*2570 - начальник отдела электроэнергетики и автоматизации УЖКХ Антон Павлович Кривощёков.

Просмотров:186 Как отмечают специалисты, подключиться к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт проще через интернет - на сайтах ресурсоснабжающих организаций. Заявку на технологическое присоединение необходимо подавать тем горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда, и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование либо оборудование для оказания бытовых услуг.Главный энергетик предприятия «КОС» Виталий Дацюк:- В течении второго квартала нам поступило 100 заявок на технологическое присоединение. Из них 60% - на временное подключение в связи с сезонными ремонтными работами. Также заключено 59 договоров об осуществлении технологического присоединения и исполнено 49 заявок на восстановление документов о технологическом присоединении. Подать заявку на технологическое присоединение можно в электронной форме через личный кабинет на нашем сайте mupkosnorilsk.ru.Начальник бюро по электроснабжению предприятия «Энергосбыт» компании «НТЭК» Виктория Лебедева:- К нам поступило 89 заявок, к электросетям подключены 34 объекта. Подать заявку на сайте НТЭК может любой потребитель независимо от присоединённой мощности. Обращаю внимание, что при расчёте стоимости технологического присоединения на сайте при помощиспециального калькулятора полученный результат будет примерным. Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны все необходимые мероприятия для технологического присоединения.Получить дополнительную информацию можно по телефонам:46-92-23 - бюро электроснабжения предприятия «КОС»;25-36-00, 25-36-02 - «Энергосбыт»;43-70-40*2570 - начальник отдела электроэнергетики и автоматизации УЖКХ Антон Павлович Кривощёков.