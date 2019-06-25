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25 июня 2019, 15:32



Депутаты Норильского горсовета завершили политический сезон, но работа продолжается.

Как отметила Татьяна Марьева, и. о. начальника финансового управления, социально-экономическая ситуация в Норильске характеризуется положительной динамикой. И как свидетельство того - Норильск занимает первое место в крае по объёмам инвестиций и отгруженных товаров собственного производства; на втором месте, после Красноярска, по наполнению краевого бюджета. В целом по итогам 2018 года общий объём собственных доходов бюджета составил 7,5 млрд рублей, что на три процента выше плановых назначений. Рост отмечен практически по всем основным видам доходов. Также депутаты внесли корректировки в главный финансовый документ нынешнего года. Необходимость их возникла, во-первых, из-за того что с 1 апреля 2019 года в зарплату муниципальных служащих включены дополнительные компенсационные выплаты, а во-вторых, частичным выводом транспортных услуг для структурных подразделений администрации города на внешний подряд и перераспределением бюджетных средств. Кроме того, депутаты внесли изменения в решение городского Совета «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи», в части реализации муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений». Необходимость изменений вызвана дефицитом в нашем городе не только медработников и педагогов, но и преподавателей высших учебных заведений. В частности, Норильский индустриальный институт остро нуждается в профильных специалистах. Предполагается, что благодаря своевременно внесённым корректировкам уже к началу нового учебного года в наш вуз приедут четыре преподавателя. Всего на сессии было рассмотрено 23 вопроса. Подводя итоги работы, Александр Пестряков, председатель горсовета, отметил: - Сегодня мы завершили политический сезон 2018-2019 годов, но это не значит, что деятельность горсовета на ближайшие три месяца прекратится. Впереди у нас совместная работа с администрацией города над проектом бюджета 2020 года, которая как раз начинается в летний период. Фото Елены Белаловой

Просмотров:229 Сегодня норильские парламентарии собрались на последнюю в этом политическом сезоне сессию, которая началась с утверждения исполнения бюджета за прошлый год.Как отметила Татьяна Марьева, и. о. начальника финансового управления, социально-экономическая ситуация в Норильске характеризуется положительной динамикой. И как свидетельство того - Норильск занимает первое место в крае по объёмам инвестиций и отгруженных товаров собственного производства; на втором месте, после Красноярска, по наполнению краевого бюджета.В целом по итогам 2018 года общий объём собственных доходов бюджета составил 7,5 млрд рублей, что на три процента выше плановых назначений. Рост отмечен практически по всем основным видам доходов.Также депутаты внесли корректировки в главный финансовый документ нынешнего года. Необходимость их возникла, во-первых, из-за того что с 1 апреля 2019 года в зарплату муниципальных служащих включены дополнительные компенсационные выплаты, а во-вторых, частичным выводом транспортных услуг для структурных подразделений администрации города на внешний подряд и перераспределением бюджетных средств.Кроме того, депутаты внесли изменения в решение городского Совета «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи», в части реализации муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений». Необходимость изменений вызвана дефицитом в нашем городе не только медработников и педагогов, но и преподавателей высших учебных заведений. В частности, Норильский индустриальный институт остро нуждается в профильных специалистах. Предполагается, что благодаря своевременно внесённым корректировкам уже к началу нового учебного года в наш вуз приедут четыре преподавателя.Всего на сессии было рассмотрено 23 вопроса.Подводя итоги работы, Александр Пестряков, председатель горсовета, отметил:- Сегодня мы завершили политический сезон 2018-2019 годов, но это не значит, что деятельность горсовета на ближайшие три месяца прекратится. Впереди у нас совместная работа с администрацией города над проектом бюджета 2020 года, которая как раз начинается в летний период.Фото Елены Белаловой