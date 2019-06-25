Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39742

25 июня 2019, 15:47



Трус не играет в хоккей, а лгун - в страйкбол. Пятнадцатый сезон военно-тактических игр открылся в Норильске.

По словам одного из организаторов первой игры этого сезона - председателя местной молодёжной военно-патриотической общественной организации «СОЮЗ», норильского представителя организаторов федеральных военно-тактических игр «ЗАРЯ» Андрея Ларшутина, в Норильске все игры проходят предельно честно. Согласны с ним и другие организаторы - представители страйкбольного клуба «Гранит» и военные. - Обман ведь всё равно рано или поздно вскроется, и тогда человеку путь в игру будет заказан, - подчеркнули они. Еще одно обязательное условие для участия в игре - соответствие снаряжения и обмундирования всем требованиям Закона об оружии РФ. Так, сила выстрела не должна превышать три джоуля. Поэтому перед каждой игрой в обязательном порядке проводится хронометраж каждого привода (так страйкболисты называют ствол). Любителей страйкбола в нашем городе сегодня порядка 200 человек, команд - 21. На открытии присутствовали 90 страйкболистов. Эту игру решили сделать платной и передать собранные средства семьям двух известных норильских страйкболистов, погибших в январе в резонансном ДТП в Талнахе. Несмотря на сильный ветер, который мешал точным попаданиям - шарики отклонялись от курса, настрелялись и набегались от души. И теперь каждые выходные примерно до конца сентября будут проходить сражения. Сценарий игр организаторы берут как из жизни, например, реконструируют штурм Грозного, так и фантазируют. Например, в нынешней игре весь сыр-бор развивался вокруг перехвата ценной секретной разработки, которую военные должны были доставить из Новосибирска в Норильск, но подверглись нападению противника... Стоит добавить, что для четверых норильчан игровой сезон начался раньше - в конце апреля они приняли участие в 14-й Международной военно-тактической игре «ЗАРЯ: сутки на броне» в Москве на полигоне «Алабино» Западного военного округа. Уровень норильских игроков был оценен генеральным инспектором Министерства обороны Российской Федерации генералом армии Виктором Ермаковым, о чём свидетельствуют несколько грамот от него лично в благодарность за значительный вклад в развитие системы патриотического и военно-патриотического воспитания молодёжи России. Фото Марии Фалелюхиной

Просмотров:652 Корреспондент «Заполярной Правды», побывав на полигоне под Алыкелем на игре «ЗАРЯ-2019. Операция «Гранит-19», пришёл к выводу, что главное условие участия в страйкбольных сражениях - честность. Потому что в этом виде военно-тактических игр, в отличие от пейнтбола, следов на одежде от попадания шарика не остаётся, и только от личностных качеств самого раненого или поверженного зависит, как он себя поведёт - незаконно продолжит игру или будет строго следовать правилам.По словам одного из организаторов первой игры этого сезона - председателя местной молодёжной военно-патриотической общественной организации «СОЮЗ», норильского представителя организаторов федеральных военно-тактических игр «ЗАРЯ» Андрея Ларшутина, в Норильске все игры проходят предельно честно. Согласны с ним и другие организаторы - представители страйкбольного клуба «Гранит» и военные.- Обман ведь всё равно рано или поздно вскроется, и тогда человеку путь в игру будет заказан, - подчеркнули они.Еще одно обязательное условие для участия в игре - соответствие снаряжения и обмундирования всем требованиям Закона об оружии РФ. Так, сила выстрела не должна превышать три джоуля. Поэтому перед каждой игрой в обязательном порядке проводится хронометраж каждого привода (так страйкболисты называют ствол).Любителей страйкбола в нашем городе сегодня порядка 200 человек, команд - 21. На открытии присутствовали 90 страйкболистов. Эту игру решили сделать платной и передать собранные средства семьям двух известных норильских страйкболистов, погибших в январе в резонансном ДТП в Талнахе.Несмотря на сильный ветер, который мешал точным попаданиям - шарики отклонялись от курса, настрелялись и набегались от души. И теперь каждые выходные примерно до конца сентября будут проходить сражения. Сценарий игр организаторы берут как из жизни, например, реконструируют штурм Грозного, так и фантазируют. Например, в нынешней игре весь сыр-бор развивался вокруг перехвата ценной секретной разработки, которую военные должны были доставить из Новосибирска в Норильск, но подверглись нападению противника...Стоит добавить, что для четверых норильчан игровой сезон начался раньше - в конце апреля они приняли участие в 14-й Международной военно-тактической игре «ЗАРЯ: сутки на броне» в Москве на полигоне «Алабино» Западного военного округа. Уровень норильских игроков был оценен генеральным инспектором Министерства обороны Российской Федерации генералом армии Виктором Ермаковым, о чём свидетельствуют несколько грамот от него лично в благодарность за значительный вклад в развитие системы патриотического и военно-патриотического воспитания молодёжи России.Фото Марии Фалелюхиной