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25 июня 2019, 16:52

Стали известны результаты двух очередных ЕГЭ у норильских школьников - по обществознанию и английскому языку.


ЕГЭ по английскому языку сдавали 103 выпускника из 26 образовательных учреждений. Экзамен прошёл без нарушения порядка проведения ГИА. Минимальный порог - 22 балла - преодолели все сдававшие.
Самый высокий балл (95) набрали 2 выпускника из гимназий № 4 и 7. 80 и более баллов набрал 31 выпускник. Средний балл по городу составил 66,8, что соответствует уровню прошлого года. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 25 и 26 июня.
Обществознание традиционно выбирает очень много 11-классников. В этом году ЕГЭ по обществознанию сдавали 594 выпускника (примерно треть от общего числа). Всё прошло без нарушений, но вот минимальный порог (по этой дисциплине он составляет 42 балла) преодолели не все - только 412 подростков. 182 человека не набрали необходимого минимума, пересдать предмет они смогут только в следующем году - по правилам ЕГЭ предметы по выбору не пересдаются.
Самый высокий балл по обществознанию (94 балла), набрали две девушки (из гимназий № 5 и 48). Более 80 баллов набрали 22 выпускника. Средний балл по городу - 49. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по этой дисциплине можно подать 26 и 27 июня.
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 25 июня 2019 
17:28   Более тысячи норильчан выразили свою готовность участвовать в четвёртом благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 17:13   Из Архангельска стартовал «Арктический плавучий университет».
16:52   Стали известны результаты двух очередных ЕГЭ у норильских школьников - по обществознанию и английскому языку. 15:47   Трус не играет в хоккей, а лгун - в страйкбол. Пятнадцатый сезон военно-тактических игр открылся в Норильске.
15:32   Депутаты Норильского горсовета завершили политический сезон, но работа продолжается. 15:32   В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства прошло совещание по технологическому присоединению к сетям электроснабжения.
14:30   «Норникель» проведёт презентацию отчёта в области устойчивого развития компании. 13:59   1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами вырастут почти вдвое. Их получают около 400 норильчан.
13:14   В эти выходные норильчане отпразднуют День молодёжи. В программе весёлые уроки китайского, катание на гироскутерах, паркур и дискотеки. 12:13   Норильчан приглашают на ежегодный туристический слёт на реке Хараелах.
11:41   Пенсионер из Норильска культивировал в своей квартире коноплю. 10:53   В Совете Федерации проходят Дни Красноярского края.

 24 июня 2019 
20:07   В парке "Роев ручей" рассказали о жизни белого медведя из Норильска. 19:19   Недоработки строителей перинатального центра, выявленные в процессе эксплуатации здания, устраняются.
18:56   Норильчане почтили память выдающегося земляка Василия Рыжкова. 18:41   Коллектив Brass Banda, который достойно представляет Норильск на всероссийских и зарубежных конкурсах и площадках, отдыхает в Международном детском центре «Артек».
17:59   Продолжается турнир с участием лучших норильских шашистов. 17:15   Более 100 вчерашних одиннадцатиклассников подали заявление на поступление в Норильский индустриальный институт. Среди них есть ребята с высокими баллами по ЕГЭ - 225 и выше.
17:05   Руководители Норильска и депутаты горсовета проведут консультации для населения. 16:15   Особенностью гастрофестиваля «Север» в этом году станет образовательный компонент.
15:46   Норильчанин Александр Никонов стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по дзюдо. 14:30   Остался на свободе. Хранение наркотиков и взятку суд счёл достаточным лишь для условного наказания.
13:40   Определены победители конкурса «Народный шеф», которые выступят на гастрофестивале «Север» в эти выходные. 12:32   Более 100 нарушителей – итог рейдов на дорогах Норильска.
12:00   Норильские полицейские и представители общественных организаций города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. 10:35   В минувшую субботу, в День памяти и скорби, в Кайеркане состоялось памятное мероприятие «И помнить страшно, и забыть нельзя».

 21 июня 2019 
22:39   В парке «Роев ручей» объявят конкурс на имя для северной медведицы. 20:58   Более 100 норильских выпускников получают в этом году аттестат с отличием. Сегодня их поздравляли и награждали в Городском центре культуры.
17:24   22 июня - день памяти известного арктического путешественника, горноспасателя и барда, почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова. 16:51   В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.
16:19   В Москве презентовали инвестиционные проекты «Енисейской Сибири» посольствам иностранных государств, представительствам субъектов РФ и бизнес-сообществу. 16:08   Молодая норильчанка «перевела» мошеннице около 50 тысяч рублей.
15:44   Енисейское речное пароходство начинает доставку грузов в Норильск. 14:57   На дороги Норильска выходит скрытый патруль.
14:20   Закончились похождения белого медведя в Норильске. 13:29   Муниципальное имущество будут продавать на электронных площадках.
10:37   Норильчанин подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии. 10:22   Солисты норильского ансамбля «Болеро» приняли участие в турнире «Летние ритмы» и стали его призёрами.

 20 июня 2019 
18:00   В преддверии сессии горсовета депутаты обсудили на комиссии по городскому хозяйству изменения в муниципальные программы. 17:29   Завтра белая медведица из Норильска отправится в Красноярск. К встрече краснокнижного гостя там готовы.
16:15   Служба занятости представила самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярском крае. Норильская компания на первом месте. 15:49   Прогулки по Ленинскому хоть до самого утра. Город готовится к выпускным вечерам.
15:32   Самые большие сложности с «мусорной» реформой на севере Красноярского края. 15:02   Норильские выпускники готовятся отпраздновать одно из важных событий в жизни. Отличники начнут принимать поздравления уже завтра.
12:39   Руководители норильских медучреждений ответят на вопросы горожан на традиционной встрече. 12:26   Белый медведь, плутавший под Талнахом, пойман, чувствует себя нормально.
12:21   На ЕГЭ по русскому языку трое норильских 11-классников получили 100 баллов. 10:41   Люди, не мешайте специалистам! «Добренькие» норильчане подвергают опасности и себя, и белого медведя!

 19 июня 2019 
19:08   Операция по спасению краснокнижного хищника. 18:10   Татьяна Шульгина: «Проводить анализ качества воды может только Роспотребнадзор».




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