Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39743

25 июня 2019, 16:52



Стали известны результаты двух очередных ЕГЭ у норильских школьников - по обществознанию и английскому языку.

Самый высокий балл (95) набрали 2 выпускника из гимназий № 4 и 7. 80 и более баллов набрал 31 выпускник. Средний балл по городу составил 66,8, что соответствует уровню прошлого года. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 25 и 26 июня. Обществознание традиционно выбирает очень много 11-классников. В этом году ЕГЭ по обществознанию сдавали 594 выпускника (примерно треть от общего числа). Всё прошло без нарушений, но вот минимальный порог (по этой дисциплине он составляет 42 балла) преодолели не все - только 412 подростков. 182 человека не набрали необходимого минимума, пересдать предмет они смогут только в следующем году - по правилам ЕГЭ предметы по выбору не пересдаются. Самый высокий балл по обществознанию (94 балла), набрали две девушки (из гимназий № 5 и 48). Более 80 баллов набрали 22 выпускника. Средний балл по городу - 49. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по этой дисциплине можно подать 26 и 27 июня. Фото Ирины Яринской

Просмотров:211 ЕГЭ по английскому языку сдавали 103 выпускника из 26 образовательных учреждений. Экзамен прошёл без нарушения порядка проведения ГИА. Минимальный порог - 22 балла - преодолели все сдававшие.Самый высокий балл (95) набрали 2 выпускника из гимназий № 4 и 7. 80 и более баллов набрал 31 выпускник. Средний балл по городу составил 66,8, что соответствует уровню прошлого года. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 25 и 26 июня.Обществознание традиционно выбирает очень много 11-классников. В этом году ЕГЭ по обществознанию сдавали 594 выпускника (примерно треть от общего числа). Всё прошло без нарушений, но вот минимальный порог (по этой дисциплине он составляет 42 балла) преодолели не все - только 412 подростков. 182 человека не набрали необходимого минимума, пересдать предмет они смогут только в следующем году - по правилам ЕГЭ предметы по выбору не пересдаются.Самый высокий балл по обществознанию (94 балла), набрали две девушки (из гимназий № 5 и 48). Более 80 баллов набрали 22 выпускника. Средний балл по городу - 49. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по этой дисциплине можно подать 26 и 27 июня.Фото Ирины Яринской