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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:28 Более тысячи норильчан выразили свою готовность участвовать в четвёртом благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».
17:13 Из Архангельска стартовал «Арктический плавучий университет».
16:52 Стали известны результаты двух очередных ЕГЭ у норильских школьников - по обществознанию и английскому языку.
15:47 Трус не играет в хоккей, а лгун - в страйкбол. Пятнадцатый сезон военно-тактических игр открылся в Норильске.
15:32 Депутаты Норильского горсовета завершили политический сезон, но работа продолжается.
15:32 В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства прошло совещание по технологическому присоединению к сетям электроснабжения.
14:30 «Норникель» проведёт презентацию отчёта в области устойчивого развития компании.
13:59 1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами вырастут почти вдвое. Их получают около 400 норильчан.
13:14 В эти выходные норильчане отпразднуют День молодёжи. В программе весёлые уроки китайского, катание на гироскутерах, паркур и дискотеки.
12:13 Норильчан приглашают на ежегодный туристический слёт на реке Хараелах.
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