Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39744

25 июня 2019, 17:13



Из Архангельска стартовал «Арктический плавучий университет».

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» вышло в одиннадцатый рейс «Арктического плавучего университета». Исследователи из 11 стран мира отправились изучать акваторию архипелага Шпицбергена, сообщается на сайте Русского географического общества. Арктический плавучий университет — это совместный проект Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ), Росгидромета и Русского географического общества. С 2012 года участниками экспедиций стали более 500 человек из многих стран мира. С 2018 года финансовую поддержку проекту оказывает «Норникель». В этом году на борту будут работать 58 человек — студенты, аспиранты, сотрудники научно-образовательных учреждений из России, КНР, Южной Кореи, Франции, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Германии, Румынии, Туркменистана и Кыргызстана. Во время проекта они получат знания и навыки в реальных условиях северных морей. Эта экспедиция направлена на изучение биоразнообразия акватории Шпицбергена. Судно подойдёт к Шпицбергену с востока и направится в Ис-фьорд, где расположены крупные населённые пункты архипелага, в том числе российские посёлки Баренцбург и Пирамида. Экспедиционная команда планирует провести часть исследовательских работ в Ис-фьорде и сделать наземные высадки на территориях, примыкающих к посёлкам Баренцбург, Пирамида, Нью-Лондон и Лонгйир. Затем судно пойдёт на север в посёлок Ню-Олесунн. Фото Архангельского регионального отделения РГО

Просмотров:190 Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» вышло в одиннадцатый рейс «Арктического плавучего университета». Исследователи из 11 стран мира отправились изучать акваторию архипелага Шпицбергена, сообщается на сайте Русского географического общества.Арктический плавучий университет — это совместный проект Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ), Росгидромета и Русского географического общества. С 2012 года участниками экспедиций стали более 500 человек из многих стран мира. С 2018 года финансовую поддержку проекту оказывает «Норникель».В этом году на борту будут работать 58 человек — студенты, аспиранты, сотрудники научно-образовательных учреждений из России, КНР, Южной Кореи, Франции, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Германии, Румынии, Туркменистана и Кыргызстана. Во время проекта они получат знания и навыки в реальных условиях северных морей.Эта экспедиция направлена на изучение биоразнообразия акватории Шпицбергена.Судно подойдёт к Шпицбергену с востока и направится в Ис-фьорд, где расположены крупные населённые пункты архипелага, в том числе российские посёлки Баренцбург и Пирамида. Экспедиционная команда планирует провести часть исследовательских работ в Ис-фьорде и сделать наземные высадки на территориях, примыкающих к посёлкам Баренцбург, Пирамида, Нью-Лондон и Лонгйир. Затем судно пойдёт на север в посёлок Ню-Олесунн.Фото Архангельского регионального отделения РГО