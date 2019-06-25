Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39745

25 июня 2019, 17:28



Более тысячи норильчан выразили свою готовность участвовать в четвёртом благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».

В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают управление благотворительных программ компании «Норильский никель», администрация города Норильска, Агентство развития Норильска, а также некоммерческие организации, предприниматели и активные горожане. В этом году, впервые за всю историю существования благотворительного забега, будет выбрана самая креативная команда. Партнёр акции «Жар.Птица» решила поддержать начинание и отметить самую творческую команду и подготовит для неё авторский торт с логотипом забега. Стоит добавить, что большинство из зарегистрировавшихся на забег – сотрудники муниципальных и бюджетных учреждений. В настоящее время идёт активное формирование команд «Норникеля». Средства, собранные в ходе регистрации на благотворительный забег «Норильск, беги со мной!», будут направлены на лечение и реабилитацию детей. Благодаря первым участникам удалось собрать деньги и оплатить курс реабилитации одной из благополучательниц фонда «Территория добра» восьмилетней Нелли Крейс и собрать половину нужной суммы для шестилетнего Влада Лисицына. Ребята уже проходят восстановительное лечение в клиниках в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Помощи и поддержки ждут ещё трёхлетний Алан Габараев и 16-летняя Алина Орлова. Регистрация на забег ведётся на сайте благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru и на электронной площадке https://t-dobra.timepad.ru/event/937332/. Стать участником благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» можно будет и 13 июля, в день старта. Возле Музея Норильска с 11 часов начнут работать регистрационные стойки. Минимальный размер регистрационного взноса всего 200 рублей. Команды могут заявить о своём участии в акции только в офисе «Территории добра». Представитель команды вносит средства в специальный ящик и получает стартовые пакеты, состоящие из банданы, наклейки и значка. Находится благотворительный фонд в Норильске на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок 465-333, с 12 до 18 часов.

Просмотров:232 В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают управление благотворительных программ компании «Норильский никель», администрация города Норильска, Агентство развития Норильска, а также некоммерческие организации, предприниматели и активные горожане.В этом году, впервые за всю историю существования благотворительного забега, будет выбрана самая креативная команда. Партнёр акции «Жар.Птица» решила поддержать начинание и отметить самую творческую команду и подготовит для неё авторский торт с логотипом забега.Стоит добавить, что большинство из зарегистрировавшихся на забег – сотрудники муниципальных и бюджетных учреждений. В настоящее время идёт активное формирование команд «Норникеля».Средства, собранные в ходе регистрации на благотворительный забег «Норильск, беги со мной!», будут направлены на лечение и реабилитацию детей.Благодаря первым участникам удалось собрать деньги и оплатить курс реабилитации одной из благополучательниц фонда «Территория добра» восьмилетней Нелли Крейс и собрать половину нужной суммы для шестилетнего Влада Лисицына. Ребята уже проходят восстановительное лечение в клиниках в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Помощи и поддержки ждут ещё трёхлетний Алан Габараев и 16-летняя Алина Орлова.Регистрация на забег ведётся на сайте благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru и на электронной площадке https://t-dobra.timepad.ru/event/937332/.Стать участником благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» можно будет и 13 июля, в день старта. Возле Музея Норильска с 11 часов начнут работать регистрационные стойки.Минимальный размер регистрационного взноса всего 200 рублей.Команды могут заявить о своём участии в акции только в офисе «Территории добра». Представитель команды вносит средства в специальный ящик и получает стартовые пакеты, состоящие из банданы, наклейки и значка. Находится благотворительный фонд в Норильске на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок 465-333, с 12 до 18 часов.