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25 июня 2019, 17:28

Более тысячи норильчан выразили свою готовность участвовать в четвёртом благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».


В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают управление благотворительных программ компании «Норильский никель», администрация города Норильска, Агентство развития Норильска, а также некоммерческие организации, предприниматели и активные горожане.
В этом году, впервые за всю историю существования благотворительного забега, будет выбрана самая креативная команда. Партнёр акции «Жар.Птица» решила поддержать начинание и отметить самую творческую команду и подготовит для неё авторский торт с логотипом забега.
Стоит добавить, что большинство из зарегистрировавшихся на забег – сотрудники муниципальных и бюджетных учреждений. В настоящее время идёт активное формирование команд «Норникеля».
Средства, собранные в ходе регистрации на благотворительный забег «Норильск, беги со мной!», будут направлены на лечение и реабилитацию детей.
Благодаря первым участникам удалось собрать деньги и оплатить курс реабилитации одной из благополучательниц фонда «Территория добра» восьмилетней Нелли Крейс и собрать половину нужной суммы для шестилетнего Влада Лисицына. Ребята уже проходят восстановительное лечение в клиниках в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Помощи и поддержки ждут ещё трёхлетний Алан Габараев и 16-летняя Алина Орлова.
Регистрация на забег ведётся на сайте благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru и на электронной площадке https://t-dobra.timepad.ru/event/937332/.
Стать участником благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» можно будет и 13 июля, в день старта. Возле Музея Норильска с 11 часов начнут работать регистрационные стойки.
Минимальный размер регистрационного взноса всего 200 рублей.
Команды могут заявить о своём участии в акции только в офисе «Территории добра». Представитель команды вносит средства в специальный ящик и получает стартовые пакеты, состоящие из банданы, наклейки и значка. Находится благотворительный фонд в Норильске на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок 465-333, с 12 до 18 часов.

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    Список новостей

 25 июня 2019 
17:28   Более тысячи норильчан выразили свою готовность участвовать в четвёртом благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 17:13   Из Архангельска стартовал «Арктический плавучий университет».
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17:59   Продолжается турнир с участием лучших норильских шашистов. 17:15   Более 100 вчерашних одиннадцатиклассников подали заявление на поступление в Норильский индустриальный институт. Среди них есть ребята с высокими баллами по ЕГЭ - 225 и выше.
17:05   Руководители Норильска и депутаты горсовета проведут консультации для населения. 16:15   Особенностью гастрофестиваля «Север» в этом году станет образовательный компонент.
15:46   Норильчанин Александр Никонов стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по дзюдо. 14:30   Остался на свободе. Хранение наркотиков и взятку суд счёл достаточным лишь для условного наказания.
13:40   Определены победители конкурса «Народный шеф», которые выступят на гастрофестивале «Север» в эти выходные. 12:32   Более 100 нарушителей – итог рейдов на дорогах Норильска.
12:00   Норильские полицейские и представители общественных организаций города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. 10:35   В минувшую субботу, в День памяти и скорби, в Кайеркане состоялось памятное мероприятие «И помнить страшно, и забыть нельзя».

 21 июня 2019 
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17:24   22 июня - день памяти известного арктического путешественника, горноспасателя и барда, почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова. 16:51   В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.
16:19   В Москве презентовали инвестиционные проекты «Енисейской Сибири» посольствам иностранных государств, представительствам субъектов РФ и бизнес-сообществу. 16:08   Молодая норильчанка «перевела» мошеннице около 50 тысяч рублей.
15:44   Енисейское речное пароходство начинает доставку грузов в Норильск. 14:57   На дороги Норильска выходит скрытый патруль.
14:20   Закончились похождения белого медведя в Норильске. 13:29   Муниципальное имущество будут продавать на электронных площадках.
10:37   Норильчанин подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии. 10:22   Солисты норильского ансамбля «Болеро» приняли участие в турнире «Летние ритмы» и стали его призёрами.

 20 июня 2019 
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16:15   Служба занятости представила самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярском крае. Норильская компания на первом месте. 15:49   Прогулки по Ленинскому хоть до самого утра. Город готовится к выпускным вечерам.
15:32   Самые большие сложности с «мусорной» реформой на севере Красноярского края. 15:02   Норильские выпускники готовятся отпраздновать одно из важных событий в жизни. Отличники начнут принимать поздравления уже завтра.
12:39   Руководители норильских медучреждений ответят на вопросы горожан на традиционной встрече. 12:26   Белый медведь, плутавший под Талнахом, пойман, чувствует себя нормально.
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 19 июня 2019 
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