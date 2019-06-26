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26 июня 2019, 11:01



Переселение на материк и реновация жилфонда Норильска: вопросы развития северных территорий Красноярского края получили поддержку членов Совета Федерации.

Одним из важных направлений, обозначенных в докладе, стали вопросы переселения людей, которые длительное время проработали в Арктике, а также аварийности жилищного фонда Норильска и Дудинки. Напомним, в 2010 году по поручению Владимира Путина было заключено соглашение между Минрегионом РФ, Красноярским краем, Норильском и компанией «Норникель». В течение 10 лет планировалось выделить 18,5 млрд рублей на переселение более 11 тысяч семей Норильска и Дудинки. К настоящему времени фактически переселено лишь 7975 семей по причине уменьшения финансирования программ из федерального центра в 2014-2015 годах, а в 2016 году оно полностью прекратилось. По итогам рассмотрения этого направления было предложено поручить правительству РФ предусмотреть в федеральной программе целевое мероприятие по переселению жителей Норильска и Дудинки в районы с благоприятными условиями проживания. Что же касается проблемы аварийности жилья, то в Норильске этот вопрос стоит особенно остро. Дома строились давно, начиная с 40-х годов прошлого столетия, и на сегодняшний день они разрушаются под воздействием экстремальных природно-климатических условий и подвижности вечно-мерзлотных грунтов. «За последнее десятилетие признаны аварийными и выведены из эксплуатации 14 многоквартирных домов, ещё 14 домов подлежат расселению. Губернатором края дано поручение разработать модель реновации жилищного фонда в Норильске и Дудинке. Но без поддержки федерального центра этот вопрос нам не решить», - сказал Анатолий Цыкалов. Также заместитель председателя правительства края обратился к сенаторам с просьбой поддержать инициативу создания института Севера и Арктики на базе Сибирского федерального университета в Красноярске. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался с министром высшего образования и науки РФ Михаилом Котюковым, идея создания института поддерживается министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и специальным представителем президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуром Чилингаровым. «Вуз будет координировать арктическую научно-исследовательскую деятельность, вести подготовку и переподготовку специалистов для работы в северных территориях. Создание института позволит решить вопрос целевого квотированного приёма выпускников школ из числа коренных малочисленных народов на бюджетное обучение. Институт одновременно будет ориентирован на решение задач госкомиссии по вопросам развития Арктики», - отметил Анатолий Цыкалов. Вице-премьер также озвучил и другие проблемы, решение которых способствовало бы развитию северных территорий, – снижение лизинговых платежей за приобретение новых судов, субсидирование региональных авиаперевозок, поддержка предложения о минимизации требований к безопасности местных аэропортов, строительство пожарных депо, увеличение сроков оказания госуслуг для районов Крайнего Севера и другие. В завершение Анатолий Цыкалов подчеркнул, что данные вопросы серьёзно сдерживают социально-экономическое развитие Красноярского края. «Искренне надеюсь, с вашей помощью мы сможем решить эти проблемы», - сказал вице-премьер. Вопросы развития северных территорий Красноярского края получили поддержку членов Совета Федерации, сообщили в правительстве региона. Фото пресс-службы Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Просмотров:266 В рамках дней Красноярского края в Совете Федерации обсудили вопросы развития северных территорий. С докладом выступил заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов.Одним из важных направлений, обозначенных в докладе, стали вопросы переселения людей, которые длительное время проработали в Арктике, а также аварийности жилищного фонда Норильска и Дудинки. Напомним, в 2010 году по поручению Владимира Путина было заключено соглашение между Минрегионом РФ, Красноярским краем, Норильском и компанией «Норникель». В течение 10 лет планировалось выделить 18,5 млрд рублей на переселение более 11 тысяч семей Норильска и Дудинки. К настоящему времени фактически переселено лишь 7975 семей по причине уменьшения финансирования программ из федерального центра в 2014-2015 годах, а в 2016 году оно полностью прекратилось. По итогам рассмотрения этого направления было предложено поручить правительству РФ предусмотреть в федеральной программе целевое мероприятие по переселению жителей Норильска и Дудинки в районы с благоприятными условиями проживания.Что же касается проблемы аварийности жилья, то в Норильске этот вопрос стоит особенно остро. Дома строились давно, начиная с 40-х годов прошлого столетия, и на сегодняшний день они разрушаются под воздействием экстремальных природно-климатических условий и подвижности вечно-мерзлотных грунтов. «За последнее десятилетие признаны аварийными и выведены из эксплуатации 14 многоквартирных домов, ещё 14 домов подлежат расселению. Губернатором края дано поручение разработать модель реновации жилищного фонда в Норильске и Дудинке. Но без поддержки федерального центра этот вопрос нам не решить», - сказал Анатолий Цыкалов.Также заместитель председателя правительства края обратился к сенаторам с просьбой поддержать инициативу создания института Севера и Арктики на базе Сибирского федерального университета в Красноярске. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался с министром высшего образования и науки РФ Михаилом Котюковым, идея создания института поддерживается министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и специальным представителем президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуром Чилингаровым. «Вуз будет координировать арктическую научно-исследовательскую деятельность, вести подготовку и переподготовку специалистов для работы в северных территориях. Создание института позволит решить вопрос целевого квотированного приёма выпускников школ из числа коренных малочисленных народов на бюджетное обучение. Институт одновременно будет ориентирован на решение задач госкомиссии по вопросам развития Арктики», - отметил Анатолий Цыкалов.Вице-премьер также озвучил и другие проблемы, решение которых способствовало бы развитию северных территорий, – снижение лизинговых платежей за приобретение новых судов, субсидирование региональных авиаперевозок, поддержка предложения о минимизации требований к безопасности местных аэропортов, строительство пожарных депо, увеличение сроков оказания госуслуг для районов Крайнего Севера и другие.В завершение Анатолий Цыкалов подчеркнул, что данные вопросы серьёзно сдерживают социально-экономическое развитие Красноярского края. «Искренне надеюсь, с вашей помощью мы сможем решить эти проблемы», - сказал вице-премьер.Вопросы развития северных территорий Красноярского края получили поддержку членов Совета Федерации, сообщили в правительстве региона.Фото пресс-службы Совета Федерации Федерального Собрания РФ.