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26 июня 2019, 12:00



Водителям на заметку. В субботу Ленинский проспект и улицу Советскую частично перекроют.

Автомобилистам рекомендовано выбирать объездные пути. Автобусы городских маршрутов будут курсировать по изменённым схемам. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:241 В связи с уличными мероприятиями, приуроченными к Дню молодёжи, 29 июня временно ограничат проезд по Ленинскому проспекту (от Октябрьской площади до пересечения с улицей Советской), а также по Советской (от Ленинского проспекта до улицы Кирова). Данные участки дорог будут закрыты с 13 до 23 часов.Автомобилистам рекомендовано выбирать объездные пути. Автобусы городских маршрутов будут курсировать по изменённым схемам.Фото Владимира Макушкина