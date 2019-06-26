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26 июня 2019, 12:21



В Совете Федерации обсудили инвестиционный потенциал Красноярского края.

Говоря в целом об экономике региона, заместитель председателя правительства региона заявил, что Красноярский край - один из крупнейших и наиболее индустриально развитых регионов страны. Среди регионов России край входит в первую десятку по валовому региональному продукту, объёму промышленного производства и инвестициям,сообщили вуправлении пресс-службы краевого правительства. «Сегодняшним высоким уровнем социально-экономического развития край обязан масштабным инвестиционным проектам в металлургии, нефтегазовом секторе, золотодобыче, лесном комплексе и машиностроении, – сказал Сергей Верещагин. – По привлечению инвестиций Красноярский край лидирует в масштабах Сибири и входит в первую десятку в Российской Федерации. Ежегодно в основной капитал вкладывается более 400 млрд рублей». Он отметил, что перспективы дальнейшего интенсивного наращивания экономического потенциала региона связаны с реализацией комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который получил поддержку президента России Владимира Путина и одобрен правительством РФ. «Мы начинали в феврале прошлого года с семи проектов инвестиционной ёмкостью свыше 500 млрд рублей. Сегодня количество инвестиционных проектов выросло почти в пять раз и составляет 32 проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей», – пояснил Сергей Верещагин. В ходе своего выступления он подчеркнул, что для реализации амбициозных планов с учётом федерального статуса проекта и его национального значения необходима поддержка федеральных органов власти и совместное решение возникающих проблем. В частности инфраструктурная поддержка является наиболее востребованной в рамках проводимой инвестиционной политики. «С учётом географических и климатических особенностей края, существующего дефицита финансовых ресурсов необходимы федеральные решения по ключевым инфраструктурным проектам, – акцентировал внимание участников заседания комитета Сергей Верещагин. – В первую очередь, учитывая всевозрастающую роль края как транзитного региона, а также развитие экспортоориентированных производств необходимо завершить модернизацию существующей аэропортовой инфраструктуры». Фото пресс-службы Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Просмотров:235 В рамках дней Красноярского края в Совете Федерации состоялось заседание комитета по экономической политике. Одной из главных тем обсуждения стал инвестиционный потенциал региона. С докладом по вопросу выступил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.Говоря в целом об экономике региона, заместитель председателя правительства региона заявил, что Красноярский край - один из крупнейших и наиболее индустриально развитых регионов страны. Среди регионов России край входит в первую десятку по валовому региональному продукту, объёму промышленного производства и инвестициям,сообщили вуправлении пресс-службы краевого правительства.«Сегодняшним высоким уровнем социально-экономического развития край обязан масштабным инвестиционным проектам в металлургии, нефтегазовом секторе, золотодобыче, лесном комплексе и машиностроении, – сказал Сергей Верещагин. – По привлечению инвестиций Красноярский край лидирует в масштабах Сибири и входит в первую десятку в Российской Федерации. Ежегодно в основной капитал вкладывается более 400 млрд рублей».Он отметил, что перспективы дальнейшего интенсивного наращивания экономического потенциала региона связаны с реализацией комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который получил поддержку президента России Владимира Путина и одобрен правительством РФ.«Мы начинали в феврале прошлого года с семи проектов инвестиционной ёмкостью свыше 500 млрд рублей. Сегодня количество инвестиционных проектов выросло почти в пять раз и составляет 32 проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей», – пояснил Сергей Верещагин.В ходе своего выступления он подчеркнул, что для реализации амбициозных планов с учётом федерального статуса проекта и его национального значения необходима поддержка федеральных органов власти и совместное решение возникающих проблем. В частности инфраструктурная поддержка является наиболее востребованной в рамках проводимой инвестиционной политики.«С учётом географических и климатических особенностей края, существующего дефицита финансовых ресурсов необходимы федеральные решения по ключевым инфраструктурным проектам, – акцентировал внимание участников заседания комитета Сергей Верещагин. – В первую очередь, учитывая всевозрастающую роль края как транзитного региона, а также развитие экспортоориентированных производств необходимо завершить модернизацию существующей аэропортовой инфраструктуры».Фото пресс-службы Совета Федерации Федерального Собрания РФ