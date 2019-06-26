Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39749

26 июня 2019, 13:19



Городской военно-спортивный лагерь открыт. «Мальчишки Севера» принесли присягу и стали полноправными курсантами.

- Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители. – обратилась к присутствующим Наталья Коростелёва, заместитель главы города Норильска по социальной политике. – Я искреннее поздравляю всех с открытием новой смены «Мальчишек Севера». Уверена, что эта смена принесёт вам много нового и интересного. Вы получите хорошую физическую и военную подготовку, приобретёте массу нужных и полезных навыков, которые вам пригодятся в будущем. Мне очень приятно, что в строю находятся ребята, которые не первый год поступают в лагерь «Мальчишки Севера» и отличительная черта – это ваши береты. Гордимся такими. Поздравил будущих бойцов и Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования. Он пожелал ребятам приобрести на долгие годы новых и надёжных друзей и успешно освоить азы воинского искусства. После торжественной линейки «Мальчишки Севера» вновь вернулись к привычному распорядку дня. Подъём в 8 утра и отбой в 22, в течение дня строевая подготовка и сборка/разборка автомата; встречи с представителями различных городских структур и ведомств; экскурсии в пожарно-спасательную часть и на базу службы спасения ГО и ЧС; занятия армейским рукопашным боем и историческим фехтованием; вылазки на Красные Камни и спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер» и многое другое. И так 21 день. Финальным испытанием третьей недели станет полоса препятствий на спортивно-оздоровительном комплексе «Оганер». Успешно прошедшие полосу препятствий получат берет с нашивкой лагеря «Мальчишки Севера», который считается высшей наградой для курсантов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:219 Церемония торжественного открытия нового сезона в городском военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера» прошла в спортивном зале школы № 9. Пять взводов, сто мальчишек от 10 до 14 лет следовали командам наставников и по-военному чётко выстраивались перед столами с текстами присяги и макетами легендарного автомата Калашникова. Под барабанную дробь в зал внесли знамя лагеря.- Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители. – обратилась к присутствующим Наталья Коростелёва, заместитель главы города Норильска по социальной политике. – Я искреннее поздравляю всех с открытием новой смены «Мальчишек Севера». Уверена, что эта смена принесёт вам много нового и интересного. Вы получите хорошую физическую и военную подготовку, приобретёте массу нужных и полезных навыков, которые вам пригодятся в будущем. Мне очень приятно, что в строю находятся ребята, которые не первый год поступают в лагерь «Мальчишки Севера» и отличительная черта – это ваши береты. Гордимся такими.Поздравил будущих бойцов и Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования. Он пожелал ребятам приобрести на долгие годы новых и надёжных друзей и успешно освоить азы воинского искусства.После торжественной линейки «Мальчишки Севера» вновь вернулись к привычному распорядку дня. Подъём в 8 утра и отбой в 22, в течение дня строевая подготовка и сборка/разборка автомата; встречи с представителями различных городских структур и ведомств; экскурсии в пожарно-спасательную часть и на базу службы спасения ГО и ЧС; занятия армейским рукопашным боем и историческим фехтованием; вылазки на Красные Камни и спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер» и многое другое. И так 21 день. Финальным испытанием третьей недели станет полоса препятствий на спортивно-оздоровительном комплексе «Оганер». Успешно прошедшие полосу препятствий получат берет с нашивкой лагеря «Мальчишки Севера», который считается высшей наградой для курсантов.Фото Ирины Яринской