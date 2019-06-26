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26 июня 2019, 14:08

15-летняя норильчанка Мария Бурова отмечена благодарностью Минтруда России.


Выпускница 32-й школы и абитуриентка Норильского медицинского техникума стала победительницей международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Девушка отмечена благодарностью Министерства труда и социальной защиты России.
Конкурс проходил в рамках Всероссийской недели охраны труда ещё год назад. Экспозиция выставки включала работы победителей и призёров региональных конкурсов детского творчества, посвящённых теме охраны труда. В неё вошла и работа Марии, которую она нарисовала фломастерами и красками ещё год назад, когда трудилась в ТОШ. Поучаствовать в конкурсе ей предложил наставник.
Фото из архива семьи Буровых
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17:19   Сегодня специальная комиссия проверяла готовность норильских турбаз к детскому оздоровительному отдыху. 17:01   С 1 июля тарифы на коммунальные услуги повысятся.
16:46   «Аэрофлот» планирует со следующего года полёты по маршруту Норильск - Красноярск. 14:08   15-летняя норильчанка Мария Бурова отмечена благодарностью Минтруда России.
13:19   Городской военно-спортивный лагерь открыт. «Мальчишки Севера» принесли присягу и стали полноправными курсантами. 12:21   В Совете Федерации обсудили инвестиционный потенциал Красноярского края.
12:00   Водителям на заметку. В субботу Ленинский проспект и улицу Советскую частично перекроют. 11:01   Переселение на материк и реновация жилфонда Норильска: вопросы развития северных территорий Красноярского края получили поддержку членов Совета Федерации.

 25 июня 2019 
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16:52   Стали известны результаты двух очередных ЕГЭ у норильских школьников - по обществознанию и английскому языку. 15:47   Трус не играет в хоккей, а лгун - в страйкбол. Пятнадцатый сезон военно-тактических игр открылся в Норильске.
15:32   Депутаты Норильского горсовета завершили политический сезон, но работа продолжается. 15:32   В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства прошло совещание по технологическому присоединению к сетям электроснабжения.
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 24 июня 2019 
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17:59   Продолжается турнир с участием лучших норильских шашистов. 17:15   Более 100 вчерашних одиннадцатиклассников подали заявление на поступление в Норильский индустриальный институт. Среди них есть ребята с высокими баллами по ЕГЭ - 225 и выше.
17:05   Руководители Норильска и депутаты горсовета проведут консультации для населения. 16:15   Особенностью гастрофестиваля «Север» в этом году станет образовательный компонент.
15:46   Норильчанин Александр Никонов стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по дзюдо. 14:30   Остался на свободе. Хранение наркотиков и взятку суд счёл достаточным лишь для условного наказания.
13:40   Определены победители конкурса «Народный шеф», которые выступят на гастрофестивале «Север» в эти выходные. 12:32   Более 100 нарушителей – итог рейдов на дорогах Норильска.
12:00   Норильские полицейские и представители общественных организаций города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. 10:35   В минувшую субботу, в День памяти и скорби, в Кайеркане состоялось памятное мероприятие «И помнить страшно, и забыть нельзя».

 21 июня 2019 
22:39   В парке «Роев ручей» объявят конкурс на имя для северной медведицы. 20:58   Более 100 норильских выпускников получают в этом году аттестат с отличием. Сегодня их поздравляли и награждали в Городском центре культуры.
17:24   22 июня - день памяти известного арктического путешественника, горноспасателя и барда, почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова. 16:51   В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.
16:19   В Москве презентовали инвестиционные проекты «Енисейской Сибири» посольствам иностранных государств, представительствам субъектов РФ и бизнес-сообществу. 16:08   Молодая норильчанка «перевела» мошеннице около 50 тысяч рублей.
15:44   Енисейское речное пароходство начинает доставку грузов в Норильск. 14:57   На дороги Норильска выходит скрытый патруль.
14:20   Закончились похождения белого медведя в Норильске. 13:29   Муниципальное имущество будут продавать на электронных площадках.
10:37   Норильчанин подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии. 10:22   Солисты норильского ансамбля «Болеро» приняли участие в турнире «Летние ритмы» и стали его призёрами.




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