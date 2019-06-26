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26 июня 2019, 14:08



15-летняя норильчанка Мария Бурова отмечена благодарностью Минтруда России.

Конкурс проходил в рамках Всероссийской недели охраны труда ещё год назад. Экспозиция выставки включала работы победителей и призёров региональных конкурсов детского творчества, посвящённых теме охраны труда. В неё вошла и работа Марии, которую она нарисовала фломастерами и красками ещё год назад, когда трудилась в ТОШ. Поучаствовать в конкурсе ей предложил наставник. Фото из архива семьи Буровых

Просмотров:360 Выпускница 32-й школы и абитуриентка Норильского медицинского техникума стала победительницей международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Девушка отмечена благодарностью Министерства труда и социальной защиты России.Конкурс проходил в рамках Всероссийской недели охраны труда ещё год назад. Экспозиция выставки включала работы победителей и призёров региональных конкурсов детского творчества, посвящённых теме охраны труда. В неё вошла и работа Марии, которую она нарисовала фломастерами и красками ещё год назад, когда трудилась в ТОШ. Поучаствовать в конкурсе ей предложил наставник.Фото из архива семьи Буровых