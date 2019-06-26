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26 июня 2019, 16:46



«Аэрофлот» планирует со следующего года полёты по маршруту Норильск - Красноярск.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» создаёт в Красноярске международный хаб. Он начнёт работу в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано «Аэрофлотом», Красноярским краем и аэропортом Красноярска в конце марта. Планируется, что уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь миллиона человек. Фото turistigid.com

Просмотров:242 Авиакомпания «Аэрофлот» планирует в 2020 году открыть рейсы из Красноярска в шесть российских городов: Норильск, Игарку, Сочи, Екатеринбург, Иркутск и Омск. Об этом в ходе годового общего собрания акционеров сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 и SukhoiSuperjet.Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» создаёт в Красноярске международный хаб. Он начнёт работу в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано «Аэрофлотом», Красноярским краем и аэропортом Красноярска в конце марта. Планируется, что уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь миллиона человек.Фото turistigid.com