Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39752

26 июня 2019, 17:01



С 1 июля тарифы на коммунальные услуги повысятся.

Учитывая, что по Жилищному кодексу размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не должен превышать предельного индекса, а он на второе полугодие 2019 года по указу губернатора установлен в размере 2,7%, платить мы будем больше на 2,7%. Но данная норма будет распространяться только на тот объём потреблённых коммунальных услуг, который окажется не больше, чем в декабре 2018 года. Всё, что свыше, придётся оплачивать по новым тарифам, пояснили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:310 Новые тарифы для ресурсоснабжающих организаций установлены министерством тарифной политики Красноярского края. С 1 июля тарифы на электроэнергию, отопление и горячее водоснабжение увеличатся в среднем на 2,7%, на холодное водоснабжение – на 4,5%, а на водоотведение – на 8,5%.Учитывая, что по Жилищному кодексу размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не должен превышать предельного индекса, а он на второе полугодие 2019 года по указу губернатора установлен в размере 2,7%, платить мы будем больше на 2,7%. Но данная норма будет распространяться только на тот объём потреблённых коммунальных услуг, который окажется не больше, чем в декабре 2018 года. Всё, что свыше, придётся оплачивать по новым тарифам, пояснили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства.Фото Владимира Макушкина