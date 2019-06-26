Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39753

26 июня 2019, 17:19



Сегодня специальная комиссия проверяла готовность норильских турбаз к детскому оздоровительному отдыху.

Вот уже в течение 20 лет по совместному соглашению между городской администрацией и Заполярным филиалом «Норникеля» норильчата имеют возможность летом отдыхать за городом на турбазах, принадлежащих структурным подразделениям компании. Ежегодно перед открытием летнего сезона специальная комиссия проверяет готовность турбаз к детскому оздоровительному отдыху. Как отметил Алексей Мансуров, начальник отдела контрольно-профилактической работы департамента промбезопасности и охраны труда ЗФ, прежде всего проверяющие обращают внимание на электро- и противопожарную безопасность: - Все эвакуационные выходы в случае форс-мажора должны быть доступны, так же как и подъездные пути, чтобы на территории турбаз не было легковоспламеняющихся предметов. Главное – отдых детей должен быть не только интересным, но и безопасным. По словам Елены Любченко, ведущего специалиста управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, этим летом 1300 детей из пришкольных лагерей отдохнут на трёх турбазах - «Солнечная», «Спортивная» и «Березка»: - Ребят, посещающих городские оздоровительные лагеря, будут привозить на два-три часа поиграть на природе, подышать свежим воздухом. И мы очень благодарны компании за предоставленные возможности. Фото Марины Пешковой

Просмотров:185 Вот уже в течение 20 лет по совместному соглашению между городской администрацией и Заполярным филиалом «Норникеля» норильчата имеют возможность летом отдыхать за городом на турбазах, принадлежащих структурным подразделениям компании.Ежегодно перед открытием летнего сезона специальная комиссия проверяет готовность турбаз к детскому оздоровительному отдыху.Как отметил Алексей Мансуров, начальник отдела контрольно-профилактической работы департамента промбезопасности и охраны труда ЗФ, прежде всего проверяющие обращают внимание на электро- и противопожарную безопасность:- Все эвакуационные выходы в случае форс-мажора должны быть доступны, так же как и подъездные пути, чтобы на территории турбаз не было легковоспламеняющихся предметов. Главное – отдых детей должен быть не только интересным, но и безопасным.По словам Елены Любченко, ведущего специалиста управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, этим летом 1300 детей из пришкольных лагерей отдохнут на трёх турбазах - «Солнечная», «Спортивная» и «Березка»:- Ребят, посещающих городские оздоровительные лагеря, будут привозить на два-три часа поиграть на природе, подышать свежим воздухом. И мы очень благодарны компании за предоставленные возможности.Фото Марины Пешковой