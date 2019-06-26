Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39754

26 июня 2019, 17:47



Подготовка к 51-му туристскому слёту на реке Хараелах идёт полным ходом. 29 июня на берегу - традиционный субботник.

Точно же уже определено, что в этом году проезд на территорию будет разрешён лишь транспорту организаторов, которые привезут инвентарь для проведения соревнований. После разгрузки машины должны покинуть берег, дабы не было проблем с заездом-выездом автомобилей МЧС и скорой помощи. Также за порядком и безопасностью на слёте будут следить сотрудники отделения общественного порядка ОМВД и представители Норильской казачьей общины. Для машин участников слёта будет выделена парковочная стоянка - туда же нужно подъезжать и для высадки пассажиров, потому что не стоит останавливаться и тем более оставлять свой автотранспорт на мосту - во-первых, это запрещено правилами дорожного движения, во-вторых, мешает движению БелАЗов. Одна из сложностей, с которой ежегодно сталкиваются организаторы, - обустройство трассы для соревнований по технике водного туризма - самой зрелищной части слёта. Длина трассы ориентировочно - 150-200 метров, количество ворот, через которые участникам нужно провести суда, - шесть-восемь. Отметим, что ворота надо установить таким образом, чтобы отрабатывались определённые приёмы, которыми необходимо владеть, перемещаясь на плавсредстве. Процесс установки ворот на воде - сложный и длительный: представителям клуба туристов «Таймыр», которые отвечают за проведение водных соревнований, приходится тратить на это ночь. А ещё необходимо подготовить и унести-принести байдарки и надувные лодки и провести судейство - таким образом таймыровцы не уходят с воды сутками. Поэтому решено было от каждой команды запросить по помощнику. Также требуется помощь в установке трассы для соревнований по технике пешеходного туризма и скалолазанию. Организаторы даже подумывают о том, чтобы активно помогающей команде добавлять балл в общий зачёт. Но пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Напомним, победители и призёры определяются по каждому виду программы; командное место - по наибольшей сумме очков, полученных в результате участия в обязательных соревнованиях (это техника водного, пешеходного, велосипедного туризма и скалолазание) и конкурсной программе (конкурсы туристской песни, костровых, фотоотчётов и бивуака). Фото Ирины Яринской

Просмотров:171 Заявки на участие в слёте подали 28 команд. По словам бессменного начальника штаба Леонида Соломахи, количество участников пока не окончательно - к началу слёта команд может стать как больше, так и меньше.Точно же уже определено, что в этом году проезд на территорию будет разрешён лишь транспорту организаторов, которые привезут инвентарь для проведения соревнований. После разгрузки машины должны покинуть берег, дабы не было проблем с заездом-выездом автомобилей МЧС и скорой помощи. Также за порядком и безопасностью на слёте будут следить сотрудники отделения общественного порядка ОМВД и представители Норильской казачьей общины.Для машин участников слёта будет выделена парковочная стоянка - туда же нужно подъезжать и для высадки пассажиров, потому что не стоит останавливаться и тем более оставлять свой автотранспорт на мосту - во-первых, это запрещено правилами дорожного движения, во-вторых, мешает движению БелАЗов.Одна из сложностей, с которой ежегодно сталкиваются организаторы, - обустройство трассы для соревнований по технике водного туризма - самой зрелищной части слёта. Длина трассы ориентировочно - 150-200 метров, количество ворот, через которые участникам нужно провести суда, - шесть-восемь. Отметим, что ворота надо установить таким образом, чтобы отрабатывались определённые приёмы, которыми необходимо владеть, перемещаясь на плавсредстве. Процесс установки ворот на воде - сложный и длительный: представителям клуба туристов «Таймыр», которые отвечают за проведение водных соревнований, приходится тратить на это ночь. А ещё необходимо подготовить и унести-принести байдарки и надувные лодки и провести судейство - таким образом таймыровцы не уходят с воды сутками. Поэтому решено было от каждой команды запросить по помощнику.Также требуется помощь в установке трассы для соревнований по технике пешеходного туризма и скалолазанию. Организаторы даже подумывают о том, чтобы активно помогающей команде добавлять балл в общий зачёт. Но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.Напомним, победители и призёры определяются по каждому виду программы; командное место - по наибольшей сумме очков, полученных в результате участия в обязательных соревнованиях (это техника водного, пешеходного, велосипедного туризма и скалолазание) и конкурсной программе (конкурсы туристской песни, костровых, фотоотчётов и бивуака).Фото Ирины Яринской