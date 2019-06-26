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26 июня 2019, 17:50



В Норильске презентовали двухтомник «Энциклопедия романа «Два капитана».

В переполненном зале публичной библиотеки издание представили двое из его авторов: норильский библиотекарь и журналист Елена Коваленко и доктор филологических наук, кандидат искусствоведения Сергей Ильченко, который прилетел из Санкт-Петербурга. Елена потрудилась для энциклопедии, изучив образ довоенного Норильска в романе «Два капитана». На встрече с читателями она вела речь и об освоении северных воздушных трасс и строительстве железных дорог на вечной мерзлоте. Интересно, что и сегодня продолжаются поиски следов пропавших экспедиций прошлых лет. Есть такие исследователи и среди норильчан. Итогами своих экспедиций поделились члены Русского географического общества Егор Тулновский и Анна Карлова. А профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, автор более десятка книг, театровед Сергей Ильченко, которому в энциклопедии принадлежит исследование «Два капитана» в театре, кино и на радио», не только поделился этой темой с горожанами, но и прочитал свою лекцию «Компас – строго на Север. От Сани Григорьева до Джеймса Бонда». Он также поделился с норильчанами, что был знаком с первооткрывателем Норильска Николаем Урванцевым, с которым в геологии работала его мама. Уточним, что в уникальный двухтомник, кроме иллюстрированной энциклопедии со статьями об освоении Севера, исторических личностях, ставших прототипами главных героев, о городах, в которых происходят события романа, вошёл и любимый народом роман «Два капитана». Книги напечатаны в московском издательстве «РОССПЭН» тиражом 1000 экземпляров в рамках долгосрочного просветительского проекта «Норникеля» «Читаем Север». Все присланные в Норильск книги приобрели участники презентации. По просьбам читателей ведётся речь о дополнительном тираже. Три экземпляра энциклопедии романа «Два капитана» переданы в норильские библиотеки, где с ними могут познакомиться все, кто ценит роман «Два капитана», девиз героев которого дорог романтикам всех времён и народов: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Фото Ирины Даниленко

Просмотров:175 Она создана коллективным трудом 22 исследователей, среди которых известные писатели, журналисты, литературоведы, географы, музейные и библиотечные специалисты. Идея создания энциклопедии принадлежит доктору исторических наук Юлии Кантор, которая не раз бывала в Норильске, она стала и ответственным редактором двухтомника.В переполненном зале публичной библиотеки издание представили двое из его авторов: норильский библиотекарь и журналист Елена Коваленко и доктор филологических наук, кандидат искусствоведения Сергей Ильченко, который прилетел из Санкт-Петербурга. Елена потрудилась для энциклопедии, изучив образ довоенного Норильска в романе «Два капитана». На встрече с читателями она вела речь и об освоении северных воздушных трасс и строительстве железных дорог на вечной мерзлоте. Интересно, что и сегодня продолжаются поиски следов пропавших экспедиций прошлых лет. Есть такие исследователи и среди норильчан. Итогами своих экспедиций поделились члены Русского географического общества Егор Тулновский и Анна Карлова.А профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, автор более десятка книг, театровед Сергей Ильченко, которому в энциклопедии принадлежит исследование «Два капитана» в театре, кино и на радио», не только поделился этой темой с горожанами, но и прочитал свою лекцию «Компас – строго на Север. От Сани Григорьева до Джеймса Бонда». Он также поделился с норильчанами, что был знаком с первооткрывателем Норильска Николаем Урванцевым, с которым в геологии работала его мама.Уточним, что в уникальный двухтомник, кроме иллюстрированной энциклопедии со статьями об освоении Севера, исторических личностях, ставших прототипами главных героев, о городах, в которых происходят события романа, вошёл и любимый народом роман «Два капитана». Книги напечатаны в московском издательстве «РОССПЭН» тиражом 1000 экземпляров в рамках долгосрочного просветительского проекта «Норникеля» «Читаем Север». Все присланные в Норильск книги приобрели участники презентации. По просьбам читателей ведётся речь о дополнительном тираже. Три экземпляра энциклопедии романа «Два капитана» переданы в норильские библиотеки, где с ними могут познакомиться все, кто ценит роман «Два капитана», девиз героев которого дорог романтикам всех времён и народов: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».Фото Ирины Даниленко