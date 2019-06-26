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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:27 Норильчан приглашают на Сабантой, который впервые пройдёт за полярным кругом.
18:26 Сотрудники норильских ресторанов постигают психологию сервиса.
17:50 В Норильске презентовали двухтомник «Энциклопедия романа «Два капитана».
17:47 Подготовка к 51-му туристскому слёту на реке Хараелах идёт полным ходом. 29 июня на берегу - традиционный субботник.
17:19 Сегодня специальная комиссия проверяла готовность норильских турбаз к детскому оздоровительному отдыху.
17:01 С 1 июля тарифы на коммунальные услуги повысятся.
16:46 «Аэрофлот» планирует со следующего года полёты по маршруту Норильск - Красноярск.
14:08 15-летняя норильчанка Мария Бурова отмечена благодарностью Минтруда России.
13:19 Городской военно-спортивный лагерь открыт. «Мальчишки Севера» принесли присягу и стали полноправными курсантами.
12:21 В Совете Федерации обсудили инвестиционный потенциал Красноярского края.
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