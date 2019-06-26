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26 июня 2019, 18:26



Сотрудники норильских ресторанов постигают психологию сервиса.

Напомним, фестиваль проводится Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и городской администрации и направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики и индустрии гостеприимства. Особенностью фестиваля в этом году стал образовательный компонент – организованы лекции приглашённых шеф-поваров, сомелье, специалистов по питанию и сервису. Сегодня в Молодёжном центре норильские рестораторы познакомились с Жанной Прашкевич - руководителем проектно-консалтинговой фирмы TheGuests, куратором школы сервиса NovikovSchool, которая занимается исследованиями в области психологии сервиса и методологии гостеприимства, его феномена в различных культурах и странах. Её лекция была посвящена психологии ресторанного сервиса. Кроме того, эксперт обсудила с руководителями заведений общественного питания возможности стандартизации. Уже завтра для менеджеров и управляющих, поваров и официантов состоится лекция шеф-повара направления Nordic Станислава Песоцкого. Он расскажет о том, как выжать максимум из местных продуктов. А представитель Московской и Российской ассоциаций сомелье Сергей Попов объяснит, зачем ресторанам винный эксперт. Сомелье научит норильчан выбирать вино, поделится секретами хранения напитка и чтения бутылочных этикеток, а также развеет мифы винного мира. Напомним, основные события фестиваля – праздник уличной еды - пройдёт 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник». Здесь для широкой аудитории свои лекции и мастер-классы проведут известные российские шеф-повара Илья Кокотовский, Юлия Лодыгина, Юрий Агузаров, Константин Матвеев, Екатерина Чикильдина и Юлия Чёрная. Фото Ирины Яринской

Просмотров:159 В рамках второго гастрономического фестиваля «Север» прошла первая лекция для представителей ресторанов Норильска.Напомним, фестиваль проводится Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и городской администрации и направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики и индустрии гостеприимства.Особенностью фестиваля в этом году стал образовательный компонент – организованы лекции приглашённых шеф-поваров, сомелье, специалистов по питанию и сервису.Сегодня в Молодёжном центре норильские рестораторы познакомились с Жанной Прашкевич - руководителем проектно-консалтинговой фирмы TheGuests, куратором школы сервиса NovikovSchool, которая занимается исследованиями в области психологии сервиса и методологии гостеприимства, его феномена в различных культурах и странах. Её лекция была посвящена психологии ресторанного сервиса. Кроме того, эксперт обсудила с руководителями заведений общественного питания возможности стандартизации.Уже завтра для менеджеров и управляющих, поваров и официантов состоится лекция шеф-повара направления Nordic Станислава Песоцкого. Он расскажет о том, как выжать максимум из местных продуктов. А представитель Московской и Российской ассоциаций сомелье Сергей Попов объяснит, зачем ресторанам винный эксперт. Сомелье научит норильчан выбирать вино, поделится секретами хранения напитка и чтения бутылочных этикеток, а также развеет мифы винного мира.Напомним, основные события фестиваля – праздник уличной еды - пройдёт 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник». Здесь для широкой аудитории свои лекции и мастер-классы проведут известные российские шеф-повара Илья Кокотовский, Юлия Лодыгина, Юрий Агузаров, Константин Матвеев, Екатерина Чикильдина и Юлия Чёрная.Фото Ирины Яринской