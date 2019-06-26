Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39757

26 июня 2019, 18:27



Норильчан приглашают на Сабантой, который впервые пройдёт за полярным кругом.

Гостей праздника ждёт увлекательное путешествие в мир кочевых народов, знакомство с их традициями и обрядами, историей и самобытностью. Прозвучат национальные мелодии, можно будет отведать национальную кухню, посмотреть на выставку предметов национального быта и принять участие в спортивных состязаниях и играх. Фото Ирины Яринской с фестиваля "Край - наш общий дом"

Просмотров:216 Организатором праздника, получившего название «Заполярный Сабантой», выступило ногайское землячество при поддержке управления административной практики администрации Норильска и «Норникеля». Мероприятие состоится в эту субботу в Талнахе, на площади Горняков, начало в 14.00.Гостей праздника ждёт увлекательное путешествие в мир кочевых народов, знакомство с их традициями и обрядами, историей и самобытностью. Прозвучат национальные мелодии, можно будет отведать национальную кухню, посмотреть на выставку предметов национального быта и принять участие в спортивных состязаниях и играх.Фото Ирины Яринской с фестиваля "Край - наш общий дом"