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27 июня 2019, 11:48



Александр Усс рассказал о проблемах и перспективах своего региона в Совете Федерации.

В рамках заседания Совета Федерации состоялся «Час субъекта Российской Федерации». С докладом о социальном и экономическом развитии Красноярского края перед сенаторами выступил губернатор края Александр Усс. - Основа динамичного развития края – крупные инвестиционные проекты. Ежегодно в экономику региона поступает более 420 млрд рублей инвестиций, при этом за последние 10 лет их объём увеличился в 1,5 раза. Промышленное производство практически удвоилось. В 2018 году его объём достиг 2,2 трлн рублей. Темпы роста почти вдвое превысили среднероссийский показатель и составили 106,4%, - сообщил глава региона. Александр Усс отметил, что помимо цветной металлургии, добычи полезных ископаемых и энергетики заметную роль в экономике региона играют высокотехнологичные машиностроительные предприятия, работающие в сфере космоса и атомной промышленности. Особый акцент губернатор сделал на лесопромышленном комплексе края и тех шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего эффективного развития отрасли: - Важная роль в краевой экономике принадлежит лесопромышленному комплексу. В 2018 году объём лесозаготовки достиг рекордного за всю историю края уровня (28 млн кубометров), производство пиломатериалов выросло более чем на 11%. В то же время именно здесь, в лесном комплексе, накопилось много проблем. Это и отсутствие надёжной информационной базы о состоянии лесного фонда, и гибель лесов от пожаров и вредителей, и проблема утилизации отходов лесопиления. Всем этим мы активно занимаемся на краевом уровне, но нам требуется поддержка федерального уровня. Одна из наиболее болезненных для региона проблем, по словам губернатора края, – состояние экологии. По поручению президента РФ в рамках реализации нацпроекта разработаны комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух крупнейших городов края – Красноярска и Норильска. - И если для Норильска решение экологической проблемы обеспечивается реализацией компанией «Норникель» так называемого «Серного проекта», то для оздоровления экологической обстановки в Красноярске необходим целый комплекс разноплановых мероприятий. Это сокращение выбросов промышленных предприятий, ТЭЦ, закрытие малоэффективных котельных, сокращение выбросов городского транспорта и многое другое. В завершение Александр Усс, говоря о перспективах развития экономики региона в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», заявил, что для претворения в жизнь всех намеченных планов необходимо прежде всего снять имеющиеся инфраструктурные ограничения, а также нужна большая определённость по формам, срокам налоговых льгот и других видов стимулирующих преференций федерального уровня, сообщили в управлении пресс-службы губернатора. Фото Вадима Кофмана/krskstate.ru

Просмотров:207 В рамках заседания Совета Федерации состоялся «Час субъекта Российской Федерации». С докладом о социальном и экономическом развитии Красноярского края перед сенаторами выступил губернатор края Александр Усс.- Основа динамичного развития края – крупные инвестиционные проекты. Ежегодно в экономику региона поступает более 420 млрд рублей инвестиций, при этом за последние 10 лет их объём увеличился в 1,5 раза. Промышленное производство практически удвоилось. В 2018 году его объём достиг 2,2 трлн рублей. Темпы роста почти вдвое превысили среднероссийский показатель и составили 106,4%, - сообщил глава региона.Александр Усс отметил, что помимо цветной металлургии, добычи полезных ископаемых и энергетики заметную роль в экономике региона играют высокотехнологичные машиностроительные предприятия, работающие в сфере космоса и атомной промышленности.Особый акцент губернатор сделал на лесопромышленном комплексе края и тех шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего эффективного развития отрасли:- Важная роль в краевой экономике принадлежит лесопромышленному комплексу. В 2018 году объём лесозаготовки достиг рекордного за всю историю края уровня (28 млн кубометров), производство пиломатериалов выросло более чем на 11%. В то же время именно здесь, в лесном комплексе, накопилось много проблем. Это и отсутствие надёжной информационной базы о состоянии лесного фонда, и гибель лесов от пожаров и вредителей, и проблема утилизации отходов лесопиления. Всем этим мы активно занимаемся на краевом уровне, но нам требуется поддержка федерального уровня.Одна из наиболее болезненных для региона проблем, по словам губернатора края, – состояние экологии. По поручению президента РФ в рамках реализации нацпроекта разработаны комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух крупнейших городов края – Красноярска и Норильска.- И если для Норильска решение экологической проблемы обеспечивается реализацией компанией «Норникель» так называемого «Серного проекта», то для оздоровления экологической обстановки в Красноярске необходим целый комплекс разноплановых мероприятий. Это сокращение выбросов промышленных предприятий, ТЭЦ, закрытие малоэффективных котельных, сокращение выбросов городского транспорта и многое другое.В завершение Александр Усс, говоря о перспективах развития экономики региона в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», заявил, что для претворения в жизнь всех намеченных планов необходимо прежде всего снять имеющиеся инфраструктурные ограничения, а также нужна большая определённость по формам, срокам налоговых льгот и других видов стимулирующих преференций федерального уровня, сообщили в управлении пресс-службы губернатора.Фото Вадима Кофмана/krskstate.ru