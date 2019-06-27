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27 июня 2019, 12:24



Госдума одобрила в первом чтении эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу, который пройдёт в Норильске, Красноярске и других городах.

Законопроектом предусматривается, что Росприроднадзор проведёт замеры загрязнённости воздуха в жилых секторах, на основании которых будет проанализировано влияние выявленных опасных веществ на здоровье человека, сообщает ТАСС. После этого Росприроднадзор должен утвердить перечень квотируемых объектов и с учётом предложений региона выдать конкретные квоты предприятию-загрязнителю. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:282 Согласно документу эксперимент пройдёт с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 городах России (10 регионах), которые утверждены в указе президента как «испытывающие серьёзное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей». В списке - Норильск, Красноярск, Челябинск, Магнитогорск, Новокузнецк, Нижний Тагил, Чита, Липецк, Братск, Омск, Медногорск, Череповец.Законопроектом предусматривается, что Росприроднадзор проведёт замеры загрязнённости воздуха в жилых секторах, на основании которых будет проанализировано влияние выявленных опасных веществ на здоровье человека, сообщает ТАСС. После этого Росприроднадзор должен утвердить перечень квотируемых объектов и с учётом предложений региона выдать конкретные квоты предприятию-загрязнителю.Фото Владимира Макушкина