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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:39 Гастрофест. День второй: молодой шеф-повар Станислав Песоцкий познакомил норильчан со скандинавской кухней.
17:38 Новый набор в университет «Активное долголетие» открыт.
17:15 Заканчивается основная фаза демонтажа одной из центральных площадок никелевого завода.
16:08 Проект развития туризма в Арктике - победитель конкурса «PROбренд».
15:45 В субботу, 29 июня, столица Таймыра отметит 352-й день рождения.
15:26 В Норильске полным ходом идёт ремонт тротуаров и бордюров на улицах и дорогах города.
14:44 29 июня в Норильске пройдёт общегородской субботник.
13:08 На получение выплат на первого и второго ребёнка смогут рассчитывать больше семей.
12:24 Госдума одобрила в первом чтении эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу, который пройдёт в Норильске, Красноярске и других городах.
11:48 Александр Усс рассказал о проблемах и перспективах своего региона в Совете Федерации.
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