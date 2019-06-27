Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39760

27 июня 2019, 13:08



На получение выплат на первого и второго ребёнка смогут рассчитывать больше семей.

В настоящее время такие выплаты получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Расходы на реализацию закона в 2020 году составят 74,9 млрд рублей, из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16,5 млрд рублей (в федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 58,4 млрд рублей). Фото Ирины Яринской

Просмотров:189 Государственная Дума приняла в первом чтении поправки, которые предусматривают, что с 1 января 2020 года дополнительные выплаты на первого и второго ребёнка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в соответствующем субъекте РФ.В настоящее время такие выплаты получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.Расходы на реализацию закона в 2020 году составят 74,9 млрд рублей, из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16,5 млрд рублей (в федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 58,4 млрд рублей).Фото Ирины Яринской