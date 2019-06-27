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27 июня 2019, 14:44



29 июня в Норильске пройдёт общегородской субботник.

Напомним, в прошлом году совместными усилиями норильчане во время общегородского субботника собрали около 1,5 тысячи кубометров мусора. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:187 Он проводится по совместному решению администрации города и Заполярного филиала «Норникеля» вот уже много лет. Ежегодно на уборку накопившегося за зиму мусора выходят порядка восьми тысяч норильчан. Это работники муниципальных, краевых, федеральных и частных организаций, а также подразделений Заполярного филиала. За каждой организацией и предприятием закреплены отдельные территории, на которых им предстоит убираться. Например, депутатам горсовета предстоит потрудиться на одном из участков на улице Талнахской, управлению пожарной безопасности – помыть въездной знак «Норильск» и собрать мусор вокруг, а сотрудникам НПОПАТ – привести в порядок территорию Комсомольского парка и расположенные на ней мемориал «Чёрный тюльпан» и «Солнечные часы».Напомним, в прошлом году совместными усилиями норильчане во время общегородского субботника собрали около 1,5 тысячи кубометров мусора.Фото Владимира Макушкина