Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39762

27 июня 2019, 15:26



В Норильске полным ходом идёт ремонт тротуаров и бордюров на улицах и дорогах города.

Все ремонтные работы продлятся до 30 сентября, но подрядчик планирует их выполнить раньше запланированного срока. - Погодные условия на ремонт бордюров не влияют. При необходимости бортовой камень может закрываться полиэтиленом. На этот год запланировано отремонтировать 14 тысяч 561 квадратный метр тротуаров и порядка шести километров бордюров. Стоимость работ составляет 46,3 миллиона рублей, – сообщил Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор». - Работы выполняются на 12 участках по трём районам. Приоритеты расставлялись исходя из степени разрушения тротуаров и бордюров, предписаний ГИБДД и пожеланий жителей районов. По требованию нормативов, тротуары должны отделяться от проезжей части бордюром высотой 20 сантиметров. В первую очередь выполняется ремонт бордюрного камня, а уже потом начнётся асфальтировка тротуаров. Сейчас на улице Лауреатов, на участке от дома № 76 до проезда Михайличенко, выполняется заливка бетона в заранее подготовленный армокаркас и установленную опалубку. Для изготовления бордюров используется бетонный раствор с повышенными показателями прочности. Бордюрный камень из такого бетона способен выдержать удар легкового или даже грузового автомобиля, а также механизированную нагрузку, например, при очистке тротуаров грейдером от снега. Чтобы бетон набрал 90 процентов прочности необходимо десять дней, а после этого можно приступать к асфальтировке тротуаров. Гарантия на этот вид работ – пять лет. Фото Ирины Яринской

Просмотров:162 Ремонт тротуаров и бордюров выполняется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Контракты на выполнение ремонта заключены с индивидуальным предпринимателем. Этот подрядчик работает на территории уже восемь лет и претензий к качеству выполненных им работ у муниципальных властей нет. Три бригады, общий состав которых 22 человека, сейчас ремонтируют бордюр на объездной автомобильной дороге от Набережной Урванцева, 23, до улицы Советской. Уже успели обновить 200 метров бордюрного камня, в перспективе ремонт тротуара.Все ремонтные работы продлятся до 30 сентября, но подрядчик планирует их выполнить раньше запланированного срока.- Погодные условия на ремонт бордюров не влияют. При необходимости бортовой камень может закрываться полиэтиленом. На этот год запланировано отремонтировать 14 тысяч 561 квадратный метр тротуаров и порядка шести километров бордюров. Стоимость работ составляет 46,3 миллиона рублей, – сообщил Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор». - Работы выполняются на 12 участках по трём районам. Приоритеты расставлялись исходя из степени разрушения тротуаров и бордюров, предписаний ГИБДД и пожеланий жителей районов. По требованию нормативов, тротуары должны отделяться от проезжей части бордюром высотой 20 сантиметров. В первую очередь выполняется ремонт бордюрного камня, а уже потом начнётся асфальтировка тротуаров.Сейчас на улице Лауреатов, на участке от дома № 76 до проезда Михайличенко, выполняется заливка бетона в заранее подготовленный армокаркас и установленную опалубку. Для изготовления бордюров используется бетонный раствор с повышенными показателями прочности. Бордюрный камень из такого бетона способен выдержать удар легкового или даже грузового автомобиля, а также механизированную нагрузку, например, при очистке тротуаров грейдером от снега. Чтобы бетон набрал 90 процентов прочности необходимо десять дней, а после этого можно приступать к асфальтировке тротуаров. Гарантия на этот вид работ – пять лет.Фото Ирины Яринской