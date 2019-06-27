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27 июня 2019, 15:45



В субботу, 29 июня, столица Таймыра отметит 352-й день рождения.

На празднике после приветствия главы города Дудинки Юрия Гурина выпускники школ дадут клятву родному городу у символического штурвала Речного фасада. Горожане и гости станут свидетелями чествования восьми пар новобрачных, узнают имя жителя Дудинки, появившегося на свет в день рождения города. Участники торжеств станут и зрителями праздничных блоков «Родной язык — душа народа» и «Волшебный мир театра». Детская интерактивная площадка «Счастливое детство» ждёт ребят с 15.00, а в программе «Соседи» с 16.00 на сцену выйдут творческие коллективы из Норильска. Концертно-танцевальная программа «Молодёжь Дудинки» порадует на Набережной площади в 17.00. Все желающие смогут принять участие и в фестивале красок Холи в 18.30. Норильские диджеи вместе с дудинскими соратниками примут участие в оpen-air в 18.40. А «Ночь кино», которая начнётся с 21.00 в КДЦ «Арктика», завершит главный городской праздник. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:150 В Дудинке праздник начнётся в 13 часов с театрально-танцевального карнавала «Таймырский кураж», который прошествует от ледовой арены «Таймыр» до Набережной площади. Городской Дом культуры, ставший главным организатором дудинских именин, решил отразить в его программе важные для этой северной территории события. Интересно, что в Год языков коренных народов, а также в Год театра в России — свои золотые юбилеи отметят Дудинский камерный театр и заслуженный коллектив песни и танца народов Севера «Хэйро», артисты которого и возглавят шествие представителей различных учреждений и предприятий. Праздничные колонны будут оформлены в семи цветовых гаммах, символизирующих цвета тундры, земли, воды, огня, ветра, солнца и любимого тундрового цветка — жарка. На 60 флагах будет отражена символика Дудинки, Таймыра, Красноярского края, России, ЮНЭСКО и ансамбля «Хэйро». Праздничная демонстрация сделает остановки у Таймырского центра народного творчества для участия в этнодействе «Голос тундры» и у кинодосугового центра «Арктика», где все участники исполнят песню в честь Дудинки. А в 14.00 на Набережной площади начнётся этнофлешмоб «Россия. Арктика. Дудинка».На празднике после приветствия главы города Дудинки Юрия Гурина выпускники школ дадут клятву родному городу у символического штурвала Речного фасада. Горожане и гости станут свидетелями чествования восьми пар новобрачных, узнают имя жителя Дудинки, появившегося на свет в день рождения города. Участники торжеств станут и зрителями праздничных блоков «Родной язык — душа народа» и «Волшебный мир театра».Детская интерактивная площадка «Счастливое детство» ждёт ребят с 15.00, а в программе «Соседи» с 16.00 на сцену выйдут творческие коллективы из Норильска. Концертно-танцевальная программа «Молодёжь Дудинки» порадует на Набережной площади в 17.00. Все желающие смогут принять участие и в фестивале красок Холи в 18.30. Норильские диджеи вместе с дудинскими соратниками примут участие в оpen-air в 18.40. А «Ночь кино», которая начнётся с 21.00 в КДЦ «Арктика», завершит главный городской праздник.Фото Ирины Даниленко