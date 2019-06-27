Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39764

27 июня 2019, 16:08



Проект развития туризма в Арктике - победитель конкурса «PROбренд».

Диплом победителя конкурса в номинации «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта» получил Александр Федотовских, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, - за реализацию проекта по созданию единого туристического бренда регионов Арктической зоны России «Арктика-2020» и развитие туризма на севере Красноярского края. Союз промышленников и предпринимателей с 2013 года выступает за создание отдельного направления туризма - арктического. За это время было проведено более 50 мероприятий по институализации туризма в Арктике, реализуются конкретные проекты. В этом году при поддержке программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» началось создание Центра экологического социально-ответственного туризма «Красные камни» в начале плато Путорана (Таймыр), организован туристический оператор «Арктик-Эдвенчер» в Норильске, сообщила пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Заполярья.

Просмотров:148 Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд» проводился впервые. В число финалистов вошли представители 42 регионов России, Беларуси и Казахстана.Диплом победителя конкурса в номинации «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта» получил Александр Федотовских, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, - за реализацию проекта по созданию единого туристического бренда регионов Арктической зоны России «Арктика-2020» и развитие туризма на севере Красноярского края.Союз промышленников и предпринимателей с 2013 года выступает за создание отдельного направления туризма - арктического. За это время было проведено более 50 мероприятий по институализации туризма в Арктике, реализуются конкретные проекты. В этом году при поддержке программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» началось создание Центра экологического социально-ответственного туризма «Красные камни» в начале плато Путорана (Таймыр), организован туристический оператор «Арктик-Эдвенчер» в Норильске, сообщила пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Заполярья.