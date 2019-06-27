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27 июня 2019, 17:15

Заканчивается основная фаза демонтажа одной из центральных площадок никелевого завода.


По словам и. о. начальника службы заказчика никелевого завода Сергея Терёхина, с момента закрытия предприятия летом 2016 года уже демонтировано три тысячи единиц оборудования, около четырёх тысяч объектов передано на другие структурные подразделения, две партии оборудования отправлено на Кольскую ГМК. Отгружено около десяти тысяч тонн чёрного лома и три тысячи тонн лома цветных металлов, на промотвал вывезли около четырёх тысяч тонн строительных отходов. Как замечает Сергей Терёхин, в каждом структурном подразделении появилась какая–то частичка никелевого завода.
– Как чёрный, так и цветной лом сдаётся на базу переработки металла, где он сортируется. Одна часть отправляется на переработку на механический завод, другая отгружается в Дудинку для отправки на материк, — пояснил он.
Также спикер отметил, что в компании разработана концепция по ликвидации производственных мощностей никелевого завода. В период с 2019 по 2023 год силами «Норильскникельремонта», который является основным подрядчиком, планируется демонтировать ценное оборудование и кабельные сети на всей территории завода. Параллельно уже ведётся разбор аварийных зданий и сооружений, представляющих угрозу обрушения. Кроме того, в «Норильскникельремонте» создано отдельное структурное подразделение — цех обеспечения жизнедеятельности, который следит за работоспособностью энергетических сетей и оборудования, необходимых для демонтажа. Работники «Норильскникельремонта» ведут постоянный мониторинг состояния зданий и сооружений.
Заместитель начальника управления промышленной экологии Заполярного филиала «Норникеля» Юрий Семёнов напомнил, что никелевое сырьё, которое раньше перерабатывалось на заводе, с момента его закрытия поступает на более современный и,что не менее важно, удалённый от городской черты Надеждинский металлургический.
– Никелевый завод загрязнял атмосферу Норильска при южном направлении ветра, преобладающем осенью и зимой. В среднем время загрязнения заводом атмосферы города составляло около 30 процентов от общей загазованности со всех заводов. Сейчас воздух в городе при южном направлении ветра остаётся чистым. Также с закрытием завода прекращено образование порядка 1,5 миллиона тонн промышленных отходов, — заверил Юрий Семёнов.
Начальник бюро маркшейдерии отдела мониторинга и учёта контрольно–аналитического управления Заполярного филиала Анна Острикова рассказала:
– В компании я тружусь уже девять лет, место моей работы находится в Старом городе. За последние годы экологическая обстановка здесь заметно изменилась в лучшую сторону, раньше мы даже форточку открыть не могли, поскольку дышать было нечем. Сейчас себя чувствуем нормально.
Добавим, что никелевый завод, на котором функционировало пять цехов — агломерационный, плавильный, хлорно–кобальтовый, обжиговый и цех электролиза никеля, — проработал 74 года. 27 июня 2016 года металлурги выплавили последний файнштейн. После этого было ликвидировано порядка 600 источников загрязнения атмосферы, два выпуска сточных вод, а также прекращено образование порядка 1400 тысяч тонн в год технологических отходов. По мнению специалистов, закрытие никелевого завода — это уникальный проект, не имеющий аналогов: было свернуто устаревшее производство, а производственные мощности перераспределены среди предприятий компании, при этом сохранены объёмы и рабочие кадры, для которых нашли другую работу в компании.
Фото Ирины Яринской
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