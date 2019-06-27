Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39766

27 июня 2019, 17:38



Новый набор в университет «Активное долголетие» открыт.

Структура норильского филиала университета состоит из четырёх факультетов: «Здоровый образ жизни», «Английский язык», «Культура», «Финансовая грамотность». Занятия пройдут с 1 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года. Приём заявлений и документов (паспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение) начнётся с 1 июля по адресам: - Центральный район – ул. Советская, 14; - район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3; - район Кайеркан – ул. Шахтёрская, 9а, кабинет 102. Телефоны для справок: 46-19-82, 42-50-92. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:149 Сегодня управление социальной политики сообщило о начале приёма заявлений на зачисление в Норильский филиал краевого народного университета «Активное долголетие» на 2019-2020 учебный год.Структура норильского филиала университета состоит из четырёх факультетов: «Здоровый образ жизни», «Английский язык», «Культура», «Финансовая грамотность». Занятия пройдут с 1 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года.Приём заявлений и документов (паспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение) начнётся с 1 июля по адресам:- Центральный район – ул. Советская, 14;- район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3;- район Кайеркан – ул. Шахтёрская, 9а, кабинет 102.Телефоны для справок: 46-19-82, 42-50-92.Фото из архива "Заполярной Правды"