Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39767

27 июня 2019, 17:39



Гастрофест. День второй: молодой шеф-повар Станислав Песоцкий познакомил норильчан со скандинавской кухней.

На лекцию эксперта о возможностях локальной кухни пришли повара, официанты, управляющие и владельцы норильских ресторанов. Концепция новой скандинавской кухни (New Nordic) появилась в 2014 году, когда скандинавские повара и профессионалы кулинарной отрасли решили, что, если на территории нет гастрономической традиции мирового уровня, её необходимо создать. Манифест New Nordic Cuisine прост: локальность, сезонность, уважение, экологичность и минимализм. По мнению Станислава Песоцкого, в любом ресторане мира должно быть понятно, где ты находишься и в какое время года - для этого достаточно посмотреть на тарелку с едой. Главные принципы, которых придерживается Песоцкий, создавая свои кулинарные шедевры, таковы: основа блюда - сезонные продукты, их возможности необходимо использовать по максимуму. В центре внимания - местный продукт, а каждый элемент на тарелке - на пике формы. Жизненная философия шефа тоже согласуется с концепцией New Nordic - осознанное потребление. Именно оно, по мнению Песоцкого, делает нас всех чуточку лучше. Лекция организована в рамках второго гастрономического фестиваля «Север». Он организован Агентством развития Норильска при поддержке администрации Норильска и компании «Норникель». Подготовлено по информации АРН.

