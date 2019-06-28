Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39768

28 июня 2019, 10:23



Норильчанин заплатит штраф за незаконно выловленную рыбу белых пород.

В отношении рыбака полицейские составили административный протокол по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Данное правонарушение предполагает административный штраф с изъятием орудий лова. Фото ОМВД России по Таймырскому району.

Просмотров:56 Автомобиль рыбака остановили сотрудники дорожно-патрульной службы во время оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2019». При осмотре в машине обнаружили рыболовецкую сеть и рыбу белых пород - сига, нельму, чира и ряпушку. Всего 45 хвостов. При этом у 36-летнего мужчины разрешения на добычу водных биоресурсов и перевозку рыбы нет, сообщили в ОМВД России по Таймырскому району.В отношении рыбака полицейские составили административный протокол по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Данное правонарушение предполагает административный штраф с изъятием орудий лова.Фото ОМВД России по Таймырскому району.