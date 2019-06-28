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28 июня 2019, 10:33



Пособие на детей с полутора до трех лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч.

- Принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей, - сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии. Глава правительства напомнил, что этот вопрос затрагивался в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня. - Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, - добавил Медведев. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:31 Его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.- Принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей, - сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.Глава правительства напомнил, что этот вопрос затрагивался в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня.- Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, - добавил Медведев.Фото Владимира Макушкина