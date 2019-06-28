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28 июня 2019, 12:10



В Норильске завершено расследование по делу наркосообщества, занимавшегося межрегиональным сбытом «синтетики».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ по краю и оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД установили, что семеро молодых людей в возрасте от 21 до 32 лет организовали продажу «синтетики» через виртуальный интернет-магазин с чётким распределением ролей. - В сообщество входили организаторы, курьеры, операторы и закладчики, а также лица, занимающиеся привлечением «кадров». Участники вели обезличенные учётные записи в сети интернет с установленными программами персональной связи для защищённых переговоров, обмена сообщениями и фотографиями. При этом проведение предварительного следствия усложняло то, что нижестоящие участники в иерархии сообщества не знали вышестоящих, обеспечивая таким образом высокую степень конспирации незаконной деятельности сообщества, - сообщили в городской полиции. Наркодилеры торговали на территории трёх регионов– Красноярского и Камчатского краёв, а также Сахалинской области. У подозреваемых при обыске изъяли различные по объёму партии синтетических наркотиков общей массой около 5,5 кг. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в норильский суд. Все участники преступного сообщества заключены под стражу, и им предъявлено обвинение в соответствии с частью 2 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе (преступной организации)». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме этого, в отношении подозреваемых также возбуждено многоэпизодное уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Просмотров:203 Следователи отдела МВД России по г. Норильску расследовали уголовное дело в отношении четверых мужчин и трех женщин, обвиняемых в участии в организованном преступном сообществе по межрегиональному сбыту наркотиков через интернет.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ по краю и оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД установили, что семеро молодых людей в возрасте от 21 до 32 лет организовали продажу «синтетики» через виртуальный интернет-магазин с чётким распределением ролей.- В сообщество входили организаторы, курьеры, операторы и закладчики, а также лица, занимающиеся привлечением «кадров». Участники вели обезличенные учётные записи в сети интернет с установленными программами персональной связи для защищённых переговоров, обмена сообщениями и фотографиями. При этом проведение предварительного следствия усложняло то, что нижестоящие участники в иерархии сообщества не знали вышестоящих, обеспечивая таким образом высокую степень конспирации незаконной деятельности сообщества, - сообщили в городской полиции.Наркодилеры торговали на территории трёх регионов– Красноярского и Камчатского краёв, а также Сахалинской области. У подозреваемых при обыске изъяли различные по объёму партии синтетических наркотиков общей массой около 5,5 кг.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в норильский суд. Все участники преступного сообщества заключены под стражу, и им предъявлено обвинение в соответствии с частью 2 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе (преступной организации)». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме этого, в отношении подозреваемых также возбуждено многоэпизодное уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».