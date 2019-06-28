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28 июня 2019, 13:39

Выпускные отгремели, а итоги ЕГЭ продолжают приходить.


В Норильске экзамен по биологии сдавали всего 238 выпускников. Доля участия в этом испытании составила 18,6% от общего числа бывших школьников (в прошлом году - 21%).
Экзамен прошёл в соответствии с Порядком проведения ГИА. Напомним, ЕГЭ по биологии оценивается по 100-балльной системе оценки, результаты считаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального (по биологии это 36 баллов).
В итоге успешно справились с испытанием 189 выпускников, 49 человек не набрали необходимого минимума. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена, пересдать предмет ребята смогут только в следующем году. 82 и более баллов набрали трое ребят, средний балл по городу - 49.
Информатику и ИКТ (информационные компьютерные технологии) выбрали 177 выпускников Норильска. Доля участия составила 13,9% (в прошлом году - 11,8%). Экзамен прошел без нарушений.
Минимальный порог (40 баллов) преодолел 161 выпускник. 16 человек не справились с заданиями и смогут повторить попытку в 2020 году. Самый высокий балл - 94 - набрали два выпускника СШ № 1. Более 81 балла получили 24 человека (в прошлом году эта цифра была в три раза меньше - 7). Вырос и средний балл по городу - 59 (по сравнению с 56 баллами в прошлом году).
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по информатике и биологии можно подать в образовательном учреждении 28 июня и 1 июля.
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

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