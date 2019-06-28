Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39772

28 июня 2019, 14:17



В эти выходные субботник пройдёт и на Красных Камнях.

В воскресенье же, 30 июня, экологический десант высадится на Красных Камнях. Здесь субботник пройдёт в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Организатор – Союз промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке волонтёров туристического клуба «Азимут» школы № 8, молодёжного парламента города и «молодогвардейцев». Фото предоставлено Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья

Просмотров:169 Напомним, завтра, 29 июня, с самого утра тысячи норильчан выйдут на общегородской субботник. Он проходит по совместному решению администрации Норильска и Заполярного филиала компании «Норникель». В это же время отряды добровольцев отправятся на очистку берега реки Хараелах, где через неделю пройдёт традиционный туристический слёт.В воскресенье же, 30 июня, экологический десант высадится на Красных Камнях. Здесь субботник пройдёт в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Организатор – Союз промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке волонтёров туристического клуба «Азимут» школы № 8, молодёжного парламента города и «молодогвардейцев».Фото предоставлено Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья