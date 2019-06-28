Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39773

28 июня 2019, 15:20



Руководители краевой полиции и Следственного управления проведут в Норильске личный приём граждан.

Кроме этого, в рамках рабочего визита в наш город главный полицейский края побывает в военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера». На фото Александр Речицкий Фото Дениса Кожевникова / Заполярная правда

Просмотров:158 Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий совместно с руководителем Главного Следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Андреем Потаповым проведут личный приём граждан в Норильске. Встреча состоится 5 июля с 12 до 14 часов в ГЦК по адресу: Орджоникидзе, 15. Предварительная запись по телефону 47-24-99.Кроме этого, в рамках рабочего визита в наш город главный полицейский края побывает в военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера».На фото Александр РечицкийФото Дениса Кожевникова / Заполярная правда