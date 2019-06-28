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28 июня 2019, 16:08



Шлем, фары, скорость. Норильские мотоциклисты под пристальным вниманием дорожных полицейских.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что ездить на байках можно только в мотошлеме. Обязательно должен быть включён ближний свет фар. Установленный скоростной режим нарушать нельзя, а при осуществлении манёвров необходимо контролировать дистанцию и боковой интервал. При поездках в тёмное время суток желательно иметь на одежде светоотражающие элементы. Фото Михаила Назарова

Просмотров:118 С 27 по 30 июня сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Главная цель – предупредить аварии с участием водителей мотоциклов, мотороллеров и мопедов, пресечь совершаемые ими нарушения ПДД.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что ездить на байках можно только в мотошлеме. Обязательно должен быть включён ближний свет фар. Установленный скоростной режим нарушать нельзя, а при осуществлении манёвров необходимо контролировать дистанцию и боковой интервал. При поездках в тёмное время суток желательно иметь на одежде светоотражающие элементы.Фото Михаила Назарова