Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39776

28 июня 2019, 16:54



NordStar открыл станции техобслуживания самолётов в Красноярске и Норильске.

Основной задачей создания собственного подразделения по техническому обслуживанию станет поддержание лётной годности собственного авиапарка, полный уход от сторонних провайдеров и, как следствие, повышение уровня исправности парка воздушных судов и регулярности выполнения полётов. Линейная станция технического обслуживания также готова к обслуживанию сторонних авиакомпаний.

Просмотров:149 Авиакомпании выдан соответствующий Сертификат одобрения организации по техническому обслуживания воздушных судов, позволяющий проводить работы по техническому обслуживанию нескольких типов воздушных судов, в том числе составляющих основу авиапарка NordStar Boeing 737-800/300 и ATR 42-500. Также специалисты станции техобслуживания смогут обслуживать среднемагистральные самолёты Boeing 737-400/500, Boeing 737-600/700/700C/900/900ER, Boeing 737-8 МАХ, а также ATR 42-400 и ATR 72-212A, сообщили в авиакомпании.Основной задачей создания собственного подразделения по техническому обслуживанию станет поддержание лётной годности собственного авиапарка, полный уход от сторонних провайдеров и, как следствие, повышение уровня исправности парка воздушных судов и регулярности выполнения полётов.Линейная станция технического обслуживания также готова к обслуживанию сторонних авиакомпаний.