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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:44 Три производственные столовые в Норильске - НМЗ, ТОФ и столовая «Славянка» (рудников «Октябрьский» и «Таймырский») стали сегодня местом высокой кухни.
18:35 Привычные рулонные билеты в автобусах будут вне закона. На смену им приходят кассовые чеки, а у кондукторов появятся кассовые аппараты.
17:57 5 июля завершится выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову.
17:36 С 1 июля норильчан ожидает отключение горячей воды. Это связано с подготовкой к отопительному сезону систем ТВС.
17:24 Автобусы доставят на Хараелах всех желающих принять участие в субботнике.
17:19 Впервые на гастрофесте заработает кинолужайка. Все желающие смогут приобщиться к искусству уличного кино.
16:54 NordStar открыл станции техобслуживания самолётов в Красноярске и Норильске.
16:08 Шлем, фары, скорость. Норильские мотоциклисты под пристальным вниманием дорожных полицейских.
15:20 Руководители краевой полиции и Следственного управления проведут в Норильске личный приём граждан.
14:17 В эти выходные субботник пройдёт и на Красных Камнях.
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