Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39777
28 июня 2019, 17:19

Впервые на гастрофесте заработает кинолужайка. Все желающие смогут приобщиться к искусству уличного кино.


В субботу, 29 июня в восемь часов вечера зелёная лужайка стадиона «Заполярник» превратится в зрительный зал кинотеатра под открытым небом. Горожане, пришедшие на масштабное городское мероприятие, смогут увидеть внеконкурсную программу, которую представит на главном экране гастрономического фестиваля «Север» кинокомплекс «Родина».
Сотрудники кино считают, что европейский вариант просмотра кинофильмов на зелёном газоне - закутавшись в уютный плед - придётся по вкусу норильчанам и откроет им новую грань отдыха с кино. Кинопросмотр на лужайке состоится и при капризах погоды. В этом случае зрительный зал переместится под деревянные навесы.
Программа, состоящая из пяти короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссёрами, отобрана для гастрофеста из трёх сборников: «Доброе кино», «Комедия» и «Про любовь». Фильмы выбирались с учётом разновозрастной публики, которая будет присутствовать на фестивале. Киноленты подобраны так, чтобы не придавить людей житейскими проблемами, но немного задержать, заставить задуматься, улыбнуться, поймав светлую эмоцию, и уйти после просмотра с лёгким и приятным послевкусием.
Пять фильмов – это пять разных историй из жизни наших современников. Название создаёт интригу и очень ёмко характеризует сюжет короткометражки. «Жить» - фильм о знакомстве в соцсетях. «Голос моря» про умение делиться дорогим и важным и делать счастливым другого человека. «Свидания» о встречах и свиданиях по телефону. «Зараза» затронет вечную тему отцов и детей, а точнее матерей и дочерей и появление в их жизни нового мужчины. «Успех» про две диаметрально противоположные точки зрения на жизнь и про то, как внутреннее содержание отодвигает внешнее.
Фильмы длятся от четырёх до 28 минут, а весь просмотр на кинолужайке займёт всего час.

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    Список новостей

 28 июня 2019 
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17:24   Автобусы доставят на Хараелах всех желающих принять участие в субботнике. 17:19   Впервые на гастрофесте заработает кинолужайка. Все желающие смогут приобщиться к искусству уличного кино.
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15:20   Руководители краевой полиции и Следственного управления проведут в Норильске личный приём граждан. 14:17   В эти выходные субботник пройдёт и на Красных Камнях.
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 27 июня 2019 
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 26 июня 2019 
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17:19   Сегодня специальная комиссия проверяла готовность норильских турбаз к детскому оздоровительному отдыху. 17:01   С 1 июля тарифы на коммунальные услуги повысятся.
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13:19   Городской военно-спортивный лагерь открыт. «Мальчишки Севера» принесли присягу и стали полноправными курсантами. 12:21   В Совете Федерации обсудили инвестиционный потенциал Красноярского края.
12:00   Водителям на заметку. В субботу Ленинский проспект и улицу Советскую частично перекроют. 11:01   Переселение на материк и реновация жилфонда Норильска: вопросы развития северных территорий Красноярского края получили поддержку членов Совета Федерации.

 25 июня 2019 
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14:30   «Норникель» проведёт презентацию отчёта в области устойчивого развития компании. 13:59   С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами вырастут почти вдвое. Их получают около 400 норильчан.
13:14   В эти выходные норильчане отпразднуют День молодёжи. В программе весёлые уроки китайского, катание на гироскутерах, паркур и дискотеки. 12:13   Норильчан приглашают на ежегодный туристический слёт на реке Хараелах.
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 24 июня 2019 
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