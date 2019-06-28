Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39777

28 июня 2019, 17:19



Впервые на гастрофесте заработает кинолужайка. Все желающие смогут приобщиться к искусству уличного кино.

В субботу, 29 июня в восемь часов вечера зелёная лужайка стадиона «Заполярник» превратится в зрительный зал кинотеатра под открытым небом. Горожане, пришедшие на масштабное городское мероприятие, смогут увидеть внеконкурсную программу, которую представит на главном экране гастрономического фестиваля «Север» кинокомплекс «Родина». Сотрудники кино считают, что европейский вариант просмотра кинофильмов на зелёном газоне - закутавшись в уютный плед - придётся по вкусу норильчанам и откроет им новую грань отдыха с кино. Кинопросмотр на лужайке состоится и при капризах погоды. В этом случае зрительный зал переместится под деревянные навесы. Программа, состоящая из пяти короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссёрами, отобрана для гастрофеста из трёх сборников: «Доброе кино», «Комедия» и «Про любовь». Фильмы выбирались с учётом разновозрастной публики, которая будет присутствовать на фестивале. Киноленты подобраны так, чтобы не придавить людей житейскими проблемами, но немного задержать, заставить задуматься, улыбнуться, поймав светлую эмоцию, и уйти после просмотра с лёгким и приятным послевкусием. Пять фильмов – это пять разных историй из жизни наших современников. Название создаёт интригу и очень ёмко характеризует сюжет короткометражки. «Жить» - фильм о знакомстве в соцсетях. «Голос моря» про умение делиться дорогим и важным и делать счастливым другого человека. «Свидания» о встречах и свиданиях по телефону. «Зараза» затронет вечную тему отцов и детей, а точнее матерей и дочерей и появление в их жизни нового мужчины. «Успех» про две диаметрально противоположные точки зрения на жизнь и про то, как внутреннее содержание отодвигает внешнее. Фильмы длятся от четырёх до 28 минут, а весь просмотр на кинолужайке займёт всего час.

Просмотров:109 В субботу, 29 июня в восемь часов вечера зелёная лужайка стадиона «Заполярник» превратится в зрительный зал кинотеатра под открытым небом. Горожане, пришедшие на масштабное городское мероприятие, смогут увидеть внеконкурсную программу, которую представит на главном экране гастрономического фестиваля «Север» кинокомплекс «Родина».Сотрудники кино считают, что европейский вариант просмотра кинофильмов на зелёном газоне - закутавшись в уютный плед - придётся по вкусу норильчанам и откроет им новую грань отдыха с кино. Кинопросмотр на лужайке состоится и при капризах погоды. В этом случае зрительный зал переместится под деревянные навесы.Программа, состоящая из пяти короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссёрами, отобрана для гастрофеста из трёх сборников: «Доброе кино», «Комедия» и «Про любовь». Фильмы выбирались с учётом разновозрастной публики, которая будет присутствовать на фестивале. Киноленты подобраны так, чтобы не придавить людей житейскими проблемами, но немного задержать, заставить задуматься, улыбнуться, поймав светлую эмоцию, и уйти после просмотра с лёгким и приятным послевкусием.Пять фильмов – это пять разных историй из жизни наших современников. Название создаёт интригу и очень ёмко характеризует сюжет короткометражки. «Жить» - фильм о знакомстве в соцсетях. «Голос моря» про умение делиться дорогим и важным и делать счастливым другого человека. «Свидания» о встречах и свиданиях по телефону. «Зараза» затронет вечную тему отцов и детей, а точнее матерей и дочерей и появление в их жизни нового мужчины. «Успех» про две диаметрально противоположные точки зрения на жизнь и про то, как внутреннее содержание отодвигает внешнее.Фильмы длятся от четырёх до 28 минут, а весь просмотр на кинолужайке займёт всего час.