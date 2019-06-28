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28 июня 2019, 17:24



Автобусы доставят на Хараелах всех желающих принять участие в субботнике.

А на турслёт из Норильска четыре автобуса для всех желающих отправятся от магазина «Утро» в следующую субботу, 6 июля, в 9.00. В Норильск транспорт с участниками и гостями отправится после закрытия слёта в воскресенье 7 июля. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:109 На субботник, чтобы подготовить территорию к 51-му турслёту «Хараелах-2019», автобусы отправятся 29 июня в 10.00 и 10.20 от магазина «Утро», расположенного за кинотеатром «Родина». Организаторы из штаба слёта во главе с депутатом горсовета Леонидом Соломахой уже позаботились об инвентаре, мешках и перчатках для сбора мусора.А на турслёт из Норильска четыре автобуса для всех желающих отправятся от магазина «Утро» в следующую субботу, 6 июля, в 9.00. В Норильск транспорт с участниками и гостями отправится после закрытия слёта в воскресенье 7 июля.Фото Ирины Даниленко