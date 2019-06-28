Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39779

28 июня 2019, 17:36



С 1 июля норильчан ожидает отключение горячей воды. Это связано с подготовкой к отопительному сезону систем ТВС.

- Сейчас идёт подготовка к отопительному периоду, что предполагает отключение магистральных трубопроводов, находящихся в селитебной зоне. По закону в период ежегодных профилактических ремонтов магистральных сетей допускается отключение горячей воды на 14 суток, не более. Но в Норильске и районах для более качественной подготовки систем тепловодоснабжения и для удобства жителей было решено отключать небольшими участками по пять дней и не затрагивая выходных, – сообщил Артём Парежев, и. о. заместителя начальника управления по энергетике. Такая необходимость вызвана тем, что для выполнения ремонтных работ осталось всего два месяца, а объём большой. Протяжённость системы ТВС по всем районам составляет порядка 600 километров. В рамках ремонтной кампании проводится частичная замена изношенных участков трубопроводов, запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, общестроительные работы и прочее. Графики отключения горячей воды размещены на сайте администрации http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/17419/index.shtml Также информировать горожан об отключении горячей воды должны управляющие компании и диспетчерские службы. Уведомления об отключении горячей воды управляющие компании будут вывешивать на досках объявлений МКД. Если такого объявления нет, квартиросъёмщик может позвонить в свою управляющую компанию, если меры не принимаются - в городскую диспетчерскую службу по номеру 43-70-57, а также в ресурсоснабжающую организацию – НТЭК.

Просмотров:166 Плановые сроки окончания всех ремонтов, гидравлических испытаний и промывок намечены на конец августа, с учётом запуска систем отопления - к началу нового учебного года.- Сейчас идёт подготовка к отопительному периоду, что предполагает отключение магистральных трубопроводов, находящихся в селитебной зоне. По закону в период ежегодных профилактических ремонтов магистральных сетей допускается отключение горячей воды на 14 суток, не более. Но в Норильске и районах для более качественной подготовки систем тепловодоснабжения и для удобства жителей было решено отключать небольшими участками по пять дней и не затрагивая выходных, – сообщил Артём Парежев, и. о. заместителя начальника управления по энергетике.Такая необходимость вызвана тем, что для выполнения ремонтных работ осталось всего два месяца, а объём большой. Протяжённость системы ТВС по всем районам составляет порядка 600 километров. В рамках ремонтной кампании проводится частичная замена изношенных участков трубопроводов, запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, общестроительные работы и прочее.Графики отключения горячей воды размещены на сайте администрации http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/17419/index.shtmlТакже информировать горожан об отключении горячей воды должны управляющие компании и диспетчерские службы. Уведомления об отключении горячей воды управляющие компании будут вывешивать на досках объявлений МКД. Если такого объявления нет, квартиросъёмщик может позвонить в свою управляющую компанию, если меры не принимаются - в городскую диспетчерскую службу по номеру 43-70-57, а также в ресурсоснабжающую организацию – НТЭК.