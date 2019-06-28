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28 июня 2019, 17:57



5 июля завершится выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову.

Известный график, председатель норильского отделения Союза художников России Юрий Афонов в апреле этого года был доставлен из своей мастерской в больницу с инсультом. Сейчас он проходит курс реабилитации в КЦСОН в районе Талнах. Друзья и коллеги мастера при поддержке благотворительного фонда "Территория добра" и Музея Норильска организовали в арт-резиденции выставку-продажу картин Юрия Николаевича и его жены - замечательного живописца Елены Афоновой. Все вырученные средства направят на дорогостоящее лечение и реабилитацию художника. Одним из первых, кто посетил выставку, был председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. Работы можно увидеть и приобрести в арт-резиденции по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1, 4-й подъезд. В субботу и воскресенье с 14 до 18 часов. В среду с 15 до 19 часов. Можно договориться о визите на выставку и о приобретении работ по телефонам: 8-906-246-78-46, 8-905-999-62-66.

Просмотров:106 Известный график, председатель норильского отделения Союза художников России Юрий Афонов в апреле этого года был доставлен из своей мастерской в больницу с инсультом. Сейчас он проходит курс реабилитации в КЦСОН в районе Талнах. Друзья и коллеги мастера при поддержке благотворительного фонда "Территория добра" и Музея Норильска организовали в арт-резиденции выставку-продажу картин Юрия Николаевича и его жены - замечательного живописца Елены Афоновой. Все вырученные средства направят на дорогостоящее лечение и реабилитацию художника. Одним из первых, кто посетил выставку, был председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.Работы можно увидеть и приобрести в арт-резиденции по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1, 4-й подъезд. В субботу и воскресенье с 14 до 18 часов. В среду с 15 до 19 часов. Можно договориться о визите на выставку и о приобретении работ по телефонам: 8-906-246-78-46, 8-905-999-62-66.