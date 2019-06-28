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28 июня 2019, 18:35



Привычные рулонные билеты в автобусах будут вне закона. На смену им приходят кассовые чеки, а у кондукторов появятся кассовые аппараты.

- Федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники» отменяет все ранее существовавшие бланки строгой отчётности к которым относились и рулонные билеты, – рассказывает Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий МУП «НПОПАТ». – При этом законодатель предусматривает для транспортных компаний отсрочку, для того чтобы сотрудники–кондуктора научились пользоваться онлайн-кассами. В течение тестового годового периода все перевозчики должны обучить персонал работе на кассовых аппаратах и, с 1 июля 2020 года онлайн-кассы станут обязательны для всех транспортных предприятий. Уже несколько дней в отдельных автобусах НПОПАТ начали использовать кассовые аппараты. Пассажиры должны знать, что кондуктор обязан выдать чек. Кроме того, им необходимо проверить наличие даты и времени выдачи чека. Чек не должен быть устаревшим. Это важно при проверке оплаты проезда в автобусе контролёрами. Ведь в противном случае пассажир будет считаться «зайцем». Терминалы, которые станут эксплуатироваться с первого июля, позволяют оплачивать проезд как наличными деньгами, так и по банковской карте. Однако функция безналичного расчёта пока недоступна, но руководство НПОПАТ планирует решить этот вопрос до конца 2019 года. Онлайн-касса станет дополнительным устройством к тем терминалам, которые сейчас есть у кондукторов. Оплата проезда социальными или транспортными картами будет проводиться через привычные многим устройства. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:118 С 1 июля на муниципальных маршрутах в тестовом режиме начнут применяться онлайн-кассы, а при оплате проезда и багажа будут выдаваться кассовые чеки. Рулонные билеты уходят в небытие.- Федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники» отменяет все ранее существовавшие бланки строгой отчётности к которым относились и рулонные билеты, – рассказывает Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий МУП «НПОПАТ». – При этом законодатель предусматривает для транспортных компаний отсрочку, для того чтобы сотрудники–кондуктора научились пользоваться онлайн-кассами. В течение тестового годового периода все перевозчики должны обучить персонал работе на кассовых аппаратах и, с 1 июля 2020 года онлайн-кассы станут обязательны для всех транспортных предприятий.Уже несколько дней в отдельных автобусах НПОПАТ начали использовать кассовые аппараты. Пассажиры должны знать, что кондуктор обязан выдать чек. Кроме того, им необходимо проверить наличие даты и времени выдачи чека. Чек не должен быть устаревшим. Это важно при проверке оплаты проезда в автобусе контролёрами. Ведь в противном случае пассажир будет считаться «зайцем».Терминалы, которые станут эксплуатироваться с первого июля, позволяют оплачивать проезд как наличными деньгами, так и по банковской карте. Однако функция безналичного расчёта пока недоступна, но руководство НПОПАТ планирует решить этот вопрос до конца 2019 года.Онлайн-касса станет дополнительным устройством к тем терминалам, которые сейчас есть у кондукторов. Оплата проезда социальными или транспортными картами будет проводиться через привычные многим устройства.Фото Натальи Черкашиной