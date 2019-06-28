Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39782

28 июня 2019, 18:44



Три производственные столовые в Норильске - НМЗ, ТОФ и столовая «Славянка» (рудников «Октябрьский» и «Таймырский») стали сегодня местом высокой кухни.

Фестиваль организован Агентством развития Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель». Он проходит в городе второй раз. В прошлом году собрал на своих площадках 23 тысячи человек; его участниками тогда были 20 предприятий в области ресторанного и гастрономического дела, 5 экспертов и шеф-повара самых модных ресторанов страны. В этот раз в НПР приехали не менее известные шеф-повара, которые кроме мастер-классов и лекций на практике попробовали накормить норильчан. Для этого мастера высокой кухни разработали специальное северное меню, главным принципом которого стали такие три кита, как «сезонность, локальность и ещё что-то интересное». Москвич Илья Кокотовский, приготовивший колоритные блюда в столовой для рударей «Славянка», говорит, что использовал в своих рецептах вполне простые и главное - местные продукты, присущие данному региону (муксун, оленина и т. д.), и всего лишь дополнил их некоторыми «приложениями» из овощей, соусов, имбиря, лайма, розмарина и прочих добавок. - В первую очередь, - уверен шеф-повар, - нужно чётко определиться, где и для кого ты готовишь. Мой принцип на этой кухне - использование обыкновенных компонентов, минимум технологий и максимально высокая скорость. При этом на заготовку продуктов шеф-повар потратил три дня. - Обычного цыплёнка, например, я снабдил гарниром из кукурузы с медовой заправкой и перцем чили, а также карамелизированной морковью. Морковь томилась три часа на сливочном масле и получила невероятный вкус, - делится секретом одного из своих блюд гость фестиваля. Норильск потряс повара размахом, он назвал его «нестандартным местом, где все заточены под добычу полезных ископаемых и природных богатств, и вместе с тем люди тут невероятно добрые и хорошие». Блюда от мастеров ресторанного дела пользовались в «Славянке» популярностью: особенно быстро «улетели» печёный картофель с мелкорубленой олениной под соусом «Болоньезе» и муксун с пряностями. Рассказать о своих рецептах, научить готовить полезно и вкусно шеф-повара намерены на мастер-классах гастрофеста 29 и 30 июня. Фото Артёма Финна

Просмотров:189 Отведать необычные блюда в столовую «Славянка» приезжали сотрудники и других предприятий: Заполярной строительной компании, например. Накормить рабочих вкусно и в то же время изысканно задумано было в рамках гастрономического фестиваля «Север», который проходит в Норильске с 26 по 30 июня.Фестиваль организован Агентством развития Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель». Он проходит в городе второй раз. В прошлом году собрал на своих площадках 23 тысячи человек; его участниками тогда были 20 предприятий в области ресторанного и гастрономического дела, 5 экспертов и шеф-повара самых модных ресторанов страны.В этот раз в НПР приехали не менее известные шеф-повара, которые кроме мастер-классов и лекций на практике попробовали накормить норильчан. Для этого мастера высокой кухни разработали специальное северное меню, главным принципом которого стали такие три кита, как «сезонность, локальность и ещё что-то интересное».Москвич Илья Кокотовский, приготовивший колоритные блюда в столовой для рударей «Славянка», говорит, что использовал в своих рецептах вполне простые и главное - местные продукты, присущие данному региону (муксун, оленина и т. д.), и всего лишь дополнил их некоторыми «приложениями» из овощей, соусов, имбиря, лайма, розмарина и прочих добавок.- В первую очередь, - уверен шеф-повар, - нужно чётко определиться, где и для кого ты готовишь. Мой принцип на этой кухне - использование обыкновенных компонентов, минимум технологий и максимально высокая скорость.При этом на заготовку продуктов шеф-повар потратил три дня.- Обычного цыплёнка, например, я снабдил гарниром из кукурузы с медовой заправкой и перцем чили, а также карамелизированной морковью. Морковь томилась три часа на сливочном масле и получила невероятный вкус, - делится секретом одного из своих блюд гость фестиваля.Норильск потряс повара размахом, он назвал его «нестандартным местом, где все заточены под добычу полезных ископаемых и природных богатств, и вместе с тем люди тут невероятно добрые и хорошие».Блюда от мастеров ресторанного дела пользовались в «Славянке» популярностью: особенно быстро «улетели» печёный картофель с мелкорубленой олениной под соусом «Болоньезе» и муксун с пряностями.Рассказать о своих рецептах, научить готовить полезно и вкусно шеф-повара намерены на мастер-классах гастрофеста 29 и 30 июня.Фото Артёма Финна