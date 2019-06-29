Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39783

29 июня 2019, 15:33



Праздник уличных развлечений и вкусной еды развернулся сегодня на стадионе «Заполярник» и набирает обороты.

Впереди ещё много интересного: лекции и мастер-классы от известных шеф-поваров, а также выступление одного из победителей конкурса «Народный шеф», который в 18.00 представит свой рецепт приготовления сагудая. В 19.00 на основную сцену выйдет кавер-группа «Жулики». А завершится первый праздничный день фестивалем уличного кино от кинотеатра «Родина» . Он пройдёт с 20 до 21 часа. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:137 Уже состоялись мастер-классы по приготовлению табуле из петрушки и цветной капусты, оленины в блюдах летнего сезона, а также стейка из капусты. На спортплошадке могучие норильчане соревнуются, кто сильнее. Для детворы проходят мастер-классы, в «Кинотеатре под столом» показывают мультики. Гости праздника запускают воздушных змеев, фотографируются с актёрами уличных театров и пробуют разные угощения от кафе и ресторанов города. К слову, в этом году в фестивале участвуют около 30 организаций общественного питания.Впереди ещё много интересного: лекции и мастер-классы от известных шеф-поваров, а также выступление одного из победителей конкурса «Народный шеф», который в 18.00 представит свой рецепт приготовления сагудая. В 19.00 на основную сцену выйдет кавер-группа «Жулики». А завершится первый праздничный день фестивалем уличного кино от кинотеатра «Родина» . Он пройдёт с 20 до 21 часа.Фото Дениса Кожевникова