Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39784

29 июня 2019, 17:06



Директор АРН Светлана Рубашкина: «Гастрономический фестиваль «Север» - не только для желудка».

Организатор фестиваля - Агентство развития Норильска. Поддержку оказали администрация города и компания «Норникель». Первый гастрофестиваль прошёл в 2018 году и стал масштабным событием. В этом же году он собрал ещё больше участников, организаторов и горожан. Сегодня на фестивале открылись 30 павильонов норильских кафе и ресторанов, что на десяток больше по сравнению с прошлым годом. Все постарались предложить самое лучшее – меню разрабатывалось специально для этого события, с включением в него блюд северной кухни. Ещё больше лекций, мастер-классов и приглашенных шеф-поваров. Илья Кокотовский уже рассказал о многообразии блюд из обычной капусты и создании стейка из белокочанной капусты; Юлия Лодыгина ответила женщинам на извечный дамский вопрос о том, почему я не худею; Станислав Песоцкий раскрыл секреты приготовления оленины в блюдах летнего сезона; Юрий Агузаров делится рецептом жареного филе муксуна с соусом чили и кабачками, а Сергей Сербин дал полезные советы по правильному приготовлению кофе. В числе первых на стадионе побывала Светлана Рубашкина, руководитель АРН: - В этом году гастрономический фестиваль стал ещё более многолюдным, наполненным и вкусным. Многие норильчане пришли к началу праздника, к 12 часам. Люди проходят от одного павильона к другому, пробуют еду. Еда вкусная. Я тоже попробовала и кое-что взяла себе на заметку. Программа фестиваля - на любой вкус. Не только про желудок и чтобы поесть, но и чтобы повеселиться, узнать новое, почувствовать себя актёром театра вкуса. В прошлом году у нас было 20 участников, а в этом уже 30 и есть ещё желающие. Я думаю, это здорово. Теперь фестиваль состоит из профессионалов и новичков в кулинарном деле. Все, кто ещё дома, выходите, присоединяйтесь к празднику, наслаждайтесь и радуйтесь. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:121 Фестиваль в самом разгаре. На стадионе «Заполярник» сотни горожан мастерят, играют, соревнуются и открывают для себя новые вкусы Севера.Организатор фестиваля - Агентство развития Норильска. Поддержку оказали администрация города и компания «Норникель». Первый гастрофестиваль прошёл в 2018 году и стал масштабным событием. В этом же году он собрал ещё больше участников, организаторов и горожан.Сегодня на фестивале открылись 30 павильонов норильских кафе и ресторанов, что на десяток больше по сравнению с прошлым годом. Все постарались предложить самое лучшее – меню разрабатывалось специально для этого события, с включением в него блюд северной кухни.Ещё больше лекций, мастер-классов и приглашенных шеф-поваров. Илья Кокотовский уже рассказал о многообразии блюд из обычной капусты и создании стейка из белокочанной капусты; Юлия Лодыгина ответила женщинам на извечный дамский вопрос о том, почему я не худею; Станислав Песоцкий раскрыл секреты приготовления оленины в блюдах летнего сезона; Юрий Агузаров делится рецептом жареного филе муксуна с соусом чили и кабачками, а Сергей Сербин дал полезные советы по правильному приготовлению кофе.В числе первых на стадионе побывала Светлана Рубашкина, руководитель АРН:- В этом году гастрономический фестиваль стал ещё более многолюдным, наполненным и вкусным. Многие норильчане пришли к началу праздника, к 12 часам. Люди проходят от одного павильона к другому, пробуют еду. Еда вкусная. Я тоже попробовала и кое-что взяла себе на заметку. Программа фестиваля - на любой вкус. Не только про желудок и чтобы поесть, но и чтобы повеселиться, узнать новое, почувствовать себя актёром театра вкуса. В прошлом году у нас было 20 участников, а в этом уже 30 и есть ещё желающие. Я думаю, это здорово. Теперь фестиваль состоит из профессионалов и новичков в кулинарном деле.Все, кто ещё дома, выходите, присоединяйтесь к празднику, наслаждайтесь и радуйтесь.Фото Дениса Кожевникова