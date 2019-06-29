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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:30 Сагудай из сига - новый взгляд. На гастрофестивале прошёл долгождланный мастер-класс от народного шефа Александра Софина.
19:06 Фишки второго гастрофестиваля «Север»: «Кинотеатр под столом», стол на 50 и народные шефы.
18:28 Ринат Ахметчин: «Гастрофестиваль «Север» - идеальный праздник для нашего города».
17:47 Попробовать Север на вкус приехали и иностранные гости.
17:06 Директор АРН Светлана Рубашкина: «Гастрономический фестиваль «Север» - не только для желудка».
15:33 Праздник уличных развлечений и вкусной еды развернулся сегодня на стадионе «Заполярник» и набирает обороты.
18:44 Три производственные столовые в Норильске - НМЗ, ТОФ и столовая «Славянка» (рудников «Октябрьский» и «Таймырский») стали сегодня местом высокой кухни.
18:35 Привычные рулонные билеты в автобусах будут вне закона. На смену им приходят кассовые чеки, а у кондукторов появятся кассовые аппараты.
17:57 5 июля завершится выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову.
17:36 С 1 июля норильчан ожидает отключение горячей воды. Это связано с подготовкой к отопительному сезону систем ТВС.
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