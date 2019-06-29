Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39785

29 июня 2019, 17:47



Попробовать Север на вкус приехали и иностранные гости.

Сегодня на гастрофестиваль «Север» пришли представители российских, и международных туроператоров. Таймыр и Норильск, в частности, заинтересовали иностранцев своей уникальной природой и возможностью развития здесь различных туристских направлений. Татьяна Симрод, представитель немецкой туристической фирмы «Шульц актив райзен» (город Дрезден), сообщила корреспонденту «Заполярной Правды», что приехала на Крайний Север на разведку. - Наша фирма занимается активными и приключенческими турами на природу для небольших групп численностью до 12 человек. Мы приехали на плато Путорана, нам ещё только предстоит там побывать, а ещё хотелось увидеть настоящий Норильск. До приезда сюда я только знала, что это один из самых загрязнённых северных городов, поэтому и настрой был несколько пессимистический. Теперь моё мнение поменялось. Я приятно удивлена. Вчера мы посетили Дудинку, узнали много интересного о народах, населяющих Таймыр, их быте, ремёслах, традициях. А сегодня пришли на гастрономический фестиваль, чтобы попробовать ваши северные кушанья. Впечатления необычные. Интересный и непривычный вкус у оленины. Новый для меня вкус строганины из северной рыбы. Интересен формат мероприятия и его массовость. Вам есть что показать и чем привлечь иностранных туристов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:100 Сегодня на гастрофестиваль «Север» пришли представители российских, и международных туроператоров. Таймыр и Норильск, в частности, заинтересовали иностранцев своей уникальной природой и возможностью развития здесь различных туристских направлений.Татьяна Симрод, представитель немецкой туристической фирмы «Шульц актив райзен» (город Дрезден), сообщила корреспонденту «Заполярной Правды», что приехала на Крайний Север на разведку.- Наша фирма занимается активными и приключенческими турами на природу для небольших групп численностью до 12 человек. Мы приехали на плато Путорана, нам ещё только предстоит там побывать, а ещё хотелось увидеть настоящий Норильск. До приезда сюда я только знала, что это один из самых загрязнённых северных городов, поэтому и настрой был несколько пессимистический. Теперь моё мнение поменялось. Я приятно удивлена. Вчера мы посетили Дудинку, узнали много интересного о народах, населяющих Таймыр, их быте, ремёслах, традициях. А сегодня пришли на гастрономический фестиваль, чтобы попробовать ваши северные кушанья. Впечатления необычные. Интересный и непривычный вкус у оленины. Новый для меня вкус строганины из северной рыбы. Интересен формат мероприятия и его массовость. Вам есть что показать и чем привлечь иностранных туристов.Фото Дениса Кожевникова